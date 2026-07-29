Nikola Tesla, Operation Halyard, Jahrhunderte gelebter Partnerschaft – der US-Kongress rückt ein oft übersehenes Erbe ins Rampenlicht.

Fünf Mitglieder des US-Repräsentantenhauses haben eine Resolution eingebracht, die den Februar zum Monat des serbisch-amerikanischen Erbes erklären soll. Die serbische Botschaft in Washington sprach den beteiligten Kongressabgeordneten daraufhin ihren Dank aus.

Historische Verdienste

In der Begründung zur Resolution heben die Initiatoren hervor, dass Serben in den Vereinigten Staaten seit dem 19. Jahrhundert maßgeblich zur Entwicklung des Landes beigetragen haben – in Bereichen wie Wissenschaft, Medizin, Technologie, Wirtschaft, Militär, öffentlicher Dienst, Kultur, Kunst und Sport. Besonders betont werden die historische Allianz zwischen Serbien und den USA im Ersten und Zweiten Weltkrieg, Nikola Teslas Beitrag zur modernen Zivilisation sowie die Operation Halyard – jene Rettungsaktion, bei der im Zweiten Weltkrieg mehr alliierte Piloten hinter feindlichen Linien geborgen wurden als bei jeder anderen vergleichbaren Operation in der Geschichte.

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Darüber hinaus wird in der Resolution festgehalten, dass serbische Einwanderer in ganz Amerika Gemeinschaften aufgebaut haben, die bis heute zum Wachstum und Wohlstand des Landes beitragen. Als loyale und patriotische Bürger hätten sie stets ein unerschütterliches Bekenntnis zu den Grundsätzen von Demokratie, Freiheit und zivilgesellschaftlichem Engagement bewiesen.