Kirchenschänder gestoppt: Held aus Medjugorje bekommt Gratis-Urlaub-Angebot

Ein beherzter Eingriff in Medjugorje macht einen 27-Jährigen zum Held des Tages – und bringt ihm nun unerwartete Anerkennung.

Ein 27-jähriger Mann aus Medjugorje hat einen mutmaßlichen Kirchenschänder gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten – und erntet dafür nun breite Anerkennung aus der Bevölkerung.

Ivan Vucic überwältigte einen 31-jährigen polnischen Staatsbürger, der verdächtig ist, mehrere Statuen auf dem Erscheinungshügel in Medjugorje beschädigt und den Außenaltar der Kirche des heiligen Jakob in Brand gesetzt zu haben. Der Vorfall ereignete sich in Cerno bei Ljubuski. Vucic hielt den Mann fest, bis die Polizei aus Ljubuski eintraf – nach eigenen Angaben innerhalb von zwei bis drei Minuten.

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Vucics mutiger Einsatz

Gegenüber Medien schilderte Vucic am Dienstag, wie er die Situation erlebt hatte: „Es war nicht ganz einfach, ihn zu überwältigen, und ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Trotzdem bin ich froh, dass es mir gelungen ist, und sehr stolz darauf. Während der ganzen Sache sagte er nichts außer ‚no, no‘ und fluchte auf Polnisch.“ Den raschen Einsatz der Beamten hob er ausdrücklich hervor: „Ich danke der Polizei aus Ljubuski für die außerordentlich schnelle Reaktion.“

Welle der Sympathie

Die Geschichte verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken und löste eine Welle der Sympathie aus. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zollen dem jungen Herzegowiner Respekt für seinen beherzten Eingriff – und manche möchten sich auch auf handfestere Weise bedanken.



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So meldete sich laut einem Facebook-Posting des bekannten Gastronomen Marin Medak ein Apartmentbesitzer aus Dubrovnik, der Vucic einen kostenlosen Sommerurlaub schenken möchte. „Wir bitten alle, die Ivan Vucic kennen, ihm diese Nachricht dringend weiterzuleiten oder ihn in den Kommentaren zu markieren. Ein Mann aus Dubrovnik – Herr Pero – sucht ihn mit guten Neuigkeiten und möchte ihm einen Urlaub in seinem Apartment anbieten. Ivan, falls du das liest: Melde dich per Nachricht oder hier in den Kommentaren, damit wir euch zusammenbringen können“, schrieb Medak auf seiner Seite.

🔥⛪️ Video capta el momento en que un vándalo incendia Medjugorje



Tras haber vandalizado las imágenes marianas del monte de las apariciones, este vándalo prendió fuego al altar principal externo de la Parroquia de Medjugorje pic.twitter.com/1Efwq2PMJ8 — P. Jorge Enrique Mújica, LC (@web_pastor) July 28, 2026

Bevölkerung beseitigt gemeinsam die Schäden

Nach dem Vandalenakt in Medjugorje, bei dem eine Marienstatue mit schwarzer Farbe beschmiert, beleidigende Botschaften hinterlassen und ein Außenaltar in Brand gesetzt worden waren, reagierte die Bevölkerung umgehend. Freiwillige und Gemeindemitglieder begannen noch am selben Tag damit, die Statue zu reinigen, Ruß und Farbreste zu entfernen sowie die beschädigten Bereiche wieder instand zu setzen. Die Pfarre dankte allen Helfern und betonte, Medjugorje solle trotz des Angriffs ein Ort des Gebets und des Friedens bleiben. Sämtliche religiösen Aktivitäten konnten wie geplant fortgesetzt werden.