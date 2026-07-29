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Einbruchsversuch

Einbruch in Linzer Rathaus scheitert kläglich – Täter spurlos verschwunden

Einbruch in Linzer Rathaus scheitert kläglich – Täter spurlos verschwunden
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Einbruch im Herzen von Linz: Das Neue Rathaus wurde in der Nacht zum Ziel von Unbekannten – doch die Aktion endete anders als geplant.

In der Nacht auf Montag drangen Unbekannte in das Neue Rathaus in Linz ein und hatten es dabei auf Geld und Wertgegenstände aus den Räumen der Stadtkasse abgesehen. Laut Polizeiangaben gelang den Tätern kurz nach Mitternacht über die Freiflächen des Gebäudes der Zugang – sie hebelten außen Jalousielamellen und das dahinterliegende Fenster auf. Nachdem sie das Gebäude betreten hatten, löste die Alarmanlage aus.

Inhalt 2:

Flucht ohne Beute

Die Einbrecher ergriffen daraufhin die Flucht – ohne Beute. Die Polizei Oberösterreich bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte.

Inhalt 3:

Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden beschränkte sich auf die beschädigten Außenjalousien und das aufgehebelte Fenster. Von den Tätern fehlt bis dato jede Spur.

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