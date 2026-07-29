Lebenslang für 16-Jährigen – mit 14 tötete er vier Menschen

14 Jahre alt, vier Tote, lebenslange Haft – und ein Vater, der mitverurteilt wurde. Ein Urteil, das in den USA Geschichte schreibt.

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist in den USA wegen eines tödlichen Schusswaffenangriffs an einer Schule im Bundesstaat Georgia zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt worden. Zum Zeitpunkt der Tat im September 2024 war Colt Gray erst 14 Jahre alt – dennoch wurde er nach Erwachsenenstrafrecht abgeurteilt. Bei dem Angriff in Winder, Georgia, kamen zwei gleichaltrige Schüler sowie zwei Lehrkräfte ums Leben, neun weitere Personen wurden verletzt.

Als Tatmotiv identifizierte der zuständige Richter die Suche nach öffentlicher Aufmerksamkeit. „Die Tat geschah nicht aus Hass. Du kanntest dort nicht einmal jemanden“, sagte Richter Nicholas Primm bei der Urteilsbegründung. „Es ging Dir um die Berühmtheit, die man durch so etwas erlangt.“

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Vater mitverurteilt

Bereits zuvor war auch der Vater des Verurteilten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden. Colin Gray wurde des Totschlags sowie der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen, weil er seinem Sohn zu Weihnachten 2023 jenes halbautomatische Gewehr gekauft hatte, das bei dem Angriff eingesetzt wurde – obwohl es zuvor konkrete Hinweise auf Online-Drohungen gegeben hatte, in denen der Jugendliche einen Amoklauf an einer Schule ankündigte. Laut Berichten der „Washington Post“ ist Colin Gray der erste Elternteil eines minderjährigen Schulschützen in den USA, der wegen Mordes zweiten Grades verurteilt wurde.

Dass Eltern in den USA für Straftaten ihrer Kinder strafrechtlich verfolgt werden, ist nach wie vor eine absolute Ausnahme. Im Jahr 2021 kam es im Zusammenhang mit dem Schulmassaker an der Oxford High School in Michigan zu einer ersten Verurteilung dieser Art: Die Eltern des damaligen Täters, James und Jennifer Crumbley, wurden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt – es war das erste Mal, dass Eltern eines Amokschützen aufgrund persönlicher Verantwortung strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen wurden.

In seiner Urteilsbegründung sprach Richter Primm den 16-Jährigen direkt an und hielt ihm vor, in einem Umfeld aufgewachsen zu sein, das ihn auf mehreren Ebenen im Stich gelassen habe. „Deine Eltern haben Dich beide im Stich gelassen. Auch Deine erweiterte Familie hat Dich im Stich gelassen“, sagte Primm zu dem 16-jährigen Colt Gray. „Dieses Versagen entbindet Dich jedoch nicht von der Verantwortung dafür, wen Du Dir zum Vorbild genommen und wen Du verehrt hast – und wer Du selbst geworden bist.“

Laxe Waffengesetze

Der Fall reiht sich in eine lange Serie tödlicher Schusswaffenangriffe an amerikanischen Schulen ein, die das Land in regelmäßigen Abständen erschüttern. Rund ein Drittel der erwachsenen US-Bevölkerung besitzt eine Schusswaffe, und die gesetzlichen Hürden für den Erwerb halbautomatischer Gewehre bleiben vergleichsweise niedrig.

Dass der Vater des Täters strafrechtlich verurteilt wurde, weil er trotz eindeutiger Warnsignale die Tatwaffe besorgt hatte, lenkt den Blick einmal mehr auf die nach wie vor laxen Waffenvorschriften in den Vereinigten Staaten.