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Schussattentat

Schüsse bei Stadtfest in Seattle: Drei Tote und Kind verletzt

Schüsse bei Stadtfest in Seattle: Drei Tote und Kind verletzt
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Schüsse beim Food-Festival, drei Tote, ein Kleinkind unter den Verletzten – Seattle steht nach dem Angriff nahe der Space Needle unter Schock.

Nahe der Space Needle in Seattle sind bei einem Schusswaffenangriff drei Menschen ums Leben gekommen, vier weitere wurden verletzt – darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen starben noch am Unfallort, ein dritter erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich inmitten des laufenden Gastronomie-Festivals „Bite of Seattle“. Über den Kurznachrichtendienst X informierte die Polizei über „mehrere Opfer“ durch Schüsse unweit des markanten Aussichtsturms am Seattle Center, einem zentralen Ort für Tourismus und Kultur in der Stadt. Ein Journalist der „Seattle Times“ berichtete vor Ort von mehreren lauten Knallen.

Festnahmen bestätigt

Nach Angaben der Behörden wurde ein Verdächtiger festgenommen. Nach einem weiteren Verdächtigen wurde zunächst weiter gesucht. Bürgermeisterin Katie Wilson dankte den Einsatzkräften und sprach den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus.

Verletzte in Behandlung

Susan Gregg, Sprecherin des Harborview Medical Center in Seattle, teilte mit, dass das Krankenhaus nach dem Vorfall vier Personen aufgenommen habe. Ein Kind sowie eine Frau unbekannten Alters befänden sich demnach in einer laufenden Operation; darüber hinaus seien ein 23-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau eingeliefert worden.

Ob die Schüsse von mehr als einer Person abgegeben wurden, war laut Gregg zunächst nicht geklärt.

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