Nach Fund von toten Enten: Beliebter Badeteich vorläufig gesperrt

400 Tageskarten verkauft, Sommer in vollen Zügen – dann der abrupte Stopp: Ein Badeverbot trifft Laxenburg zur Unzeit.

Der Naturbadeteich in Laxenburg (Bezirk Mödling) gilt als beliebtes Ausflugsziel: Mit weitläufigen Liegewiesen, schattigen Bereichen, einem Kiosk und einer Badeaufsicht bietet er selbst bei größter Hitze einen erholsamen Rückzugsort. Der kommende Sonntag war bereits restlos ausgebucht. „Für Sonntag waren alle 400 Tageskarten verkauft“, bestätigt Vizebürgermeisterin Silvia Wohlfahrt.

Doch die Gemeinde Laxenburg sah sich gezwungen, ein sofortiges Badeverbot zu verhängen. Auslöser: Mehrere Wasservögel wurden tot aufgefunden – die Ursache ist bislang ungeklärt. Sowohl die Tageskarteninhaber als auch die rund 1.000 Besitzer von Saisonkarten müssen sich vorerst auf ein striktes Badeverbot einstellen.

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Tote Wasservögel

Zunächst wurde eine gelähmte Ente entdeckt und in das Tierschutzhaus gebracht, wie Wohlfahrt schildert. In der Folge verendeten weitere Wasservögel. Was hinter den Todesfällen steckt, ist derzeit noch offen.

Die zuständige Amtstierärztin wurde eingeschaltet; mit ersten Untersuchungsergebnissen ist in den nächsten Tagen zu rechnen. „Es ist unsere Verantwortung, es abklären zu lassen. Wir können den Badeteich nicht offen lassen. Das ist unsere Sorgfaltspflicht“, erklärt ÖVP-Bürgermeister David Berl.

Rückerstattung & Teich

Der Schotterteich am Ortsrand von Laxenburg befand sich ursprünglich in privater Hand. „Dann haben wir ihn als Gemeinde gepachtet, hergerichtet und vor einigen Jahren gekauft“, schildert Wohlfahrt, auf deren Initiative die Nutzung zurückgeht. Probleme mit Algen gab und gibt es nicht.

Bereits erworbene Tages- oder Halbtagestickets werden von der Gemeinde zurückerstattet. Die Wassertemperatur beträgt derzeit übrigens 24 Grad Celsius.