Kroatien: Baden an beliebtem Strand wegen Fäkalkeimen abgeraten

Bei einer regulären Wasseruntersuchung wurden in Ston erhöhte Werte des Darmbakteriums Escherichia coli festgestellt. Die Behörden entnehmen weitere Proben – bis zur Entwarnung sollte niemand ins Wasser gehen.

An der öffentlichen Badestelle in Ston im Süden Kroatiens ist eine kurzfristige Verunreinigung des Meeres fäkalen Ursprungs festgestellt worden. Das Gesundheitsinstitut der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva teilte mit, dass die gemessenen Werte für das Bakterium Escherichia coli die zulässige Grenze überschritten haben. Vom Baden wird deshalb bis auf Weiteres dringend abgeraten.

Belastung bei regulärer Kontrolle entdeckt

Die erhöhte Belastung wurde bei der fünften regulären Untersuchung der Wasserqualität während der diesjährigen Badesaison festgestellt. Die zuständigen Stellen informierten die Umweltinspektion und weitere Behörden. Die Wasserproben werden nun wiederholt, bis die Messwerte erneut den vorgeschriebenen Standards entsprechen. Erst danach kann offiziell Entwarnung gegeben werden.

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Was bedeutet Escherichia coli im Meer?

Escherichia coli kommt normalerweise im Darm von Menschen und Tieren vor. Werden erhöhte Konzentrationen im Meer gemessen, deutet dies meist auf eine Verunreinigung mit Abwasser oder Fäkalien hin. Die Ursache in Ston wurde bislang nicht abschließend bekannt gegeben. Möglich sind Probleme mit der Kanalisation, Abwasseraustritte oder Verunreinigungen nach technischen Störungen und starkem Niederschlag. Eine konkrete Ursache sollte jedoch erst genannt werden, wenn sie von den Behörden bestätigt wurde.

Diese Beschwerden sind möglich

Der Kontakt mit belastetem Wasser kann unter anderem Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, Übelkeit sowie Entzündungen von Haut, Augen oder Ohren verursachen. Besonders vorsichtig sollten Kinder, ältere Menschen, Schwangere und Personen mit geschwächtem Immunsystem sein. Auch Menschen mit offenen Wunden sollten nicht in verunreinigtes Wasser gehen.

Nicht die gesamte Region Dubrovnik betroffen

Die Warnung betrifft die konkret untersuchte öffentliche Badestelle in Ston. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass das Meer an sämtlichen Stränden der Halbinsel Pelješac oder im gesamten Raum Dubrovnik verunreinigt ist. Urlauber sollten daher auf lokale Absperrungen und Hinweise achten und nicht auf andere Strände ausweichen, ohne die dortige Wasserqualität zu prüfen.

Wann wird das Baden wieder erlaubt?

Die Behörden nehmen weitere Proben, bis die kurzfristige Verunreinigung beendet ist. Wie lange das dauert, hängt von den neuen Laborergebnissen und der Ursache der Belastung ab. Das Badeverbot beziehungsweise die offizielle Empfehlung gegen das Baden kann bereits nach wenigen Tagen aufgehoben werden, falls mehrere aufeinanderfolgende Proben wieder einwandfreie Werte zeigen. Bis zur ausdrücklichen Entwarnung sollten Urlauber das Wasser an der betroffenen Stelle meiden.

Was tun nach Kontakt mit dem Wasser?

Wer bereits im Wasser war, sollte sich gründlich mit sauberem Wasser abduschen und nasse Badekleidung wechseln. Treten anschließend Durchfall, Erbrechen, Fieber, starke Hautreizungen oder andere Beschwerden auf, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

Für einen allgemeinen Alarm an Kroatiens Küste besteht kein Anlass. An der betroffenen Badestelle in Ston ist die Warnung jedoch ernst zu nehmen.