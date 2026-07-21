KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Festnahmen

Verunreinigtes Trinkwasser am Balkan – 3.100 Erkrankte

Verunreinigtes Trinkwasser am Balkan – 3.100 Erkrankte
FOTO: iStock/triocean
1 Min. Lesezeit |

Ungeklärtes Flusswasser im Leitungsnetz, Tausende Kranke – und nun sitzen drei Verantwortliche in Nordmazedonien in Gewahrsam.

Nach einer Massenvergiftung durch verunreinigtes Leitungswasser hat die Polizei in Nordmazedonien drei Personen festgenommen. Betroffen ist Gostivar, wo die Direktorin des örtlichen Wasserversorgungswerks sowie zwei ihrer Mitarbeiter in Gewahrsam genommen wurden. Die Behörden gaben dies am Montag bekannt.

Erste Hinweise auf die Vergiftungswelle hatten sich bereits zu Beginn der Vorwoche gezeigt. Die genaue Ursache konnte jedoch erst nach der Auswertung von Wasserproben ermittelt werden. Innerhalb von sieben Tagen mussten insgesamt 3.100 Einwohnerinnen und Einwohner wegen Magen-Darm-Beschwerden medizinisch versorgt werden.

Ungeklärtes Flusswasser

Den Ermittlungen zufolge soll das Versorgungsunternehmen aufgrund von Wasserknappheit Flusswasser ungeklärt in das Leitungsnetz eingespeist haben. In der rund 32.000 Einwohner zählenden Stadt südöstlich der Hauptstadt Skopje herrschen derzeit Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius.

Notversorgung läuft

Die zuständigen Behörden haben die Nutzung des Leitungswassers inzwischen untersagt. Im örtlichen Krankenhaus wurde das Personal aufgestockt, um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden. Gesundheitsminister Saso Klekovski bestätigte, dass vier Personen stationär behandelt werden mussten.

Um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, werden täglich rund 50.000 Liter Trinkwasser in Flaschen an die Betroffenen ausgegeben.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| WM 2026
Messi bricht Schweigen nach Niederlage: „Der Schmerz ist unermesslich“
| Fahndung
Bankräuber schlug Angestellte nieder – Polizei sucht mit Fotos
| Aktuelles
Mehr als eine Million Fans: Weltmeister feierlich in Madrid empfangen (VIDEOS)
| Prozess
Baby geschüttelt, Schädel gebrochen: 22-Jähriger verurteilt
| Festnahmen
Verunreinigtes Trinkwasser am Balkan – 3.100 Erkrankte
MEHR AKTUELLE NEWS