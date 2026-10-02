Staatsschutz alarmiert: Orbán-Bruder wollte Geldtransport sabotieren

Ein Messenger, eine brisante Bitte und ein Unternehmer, der Nein sagt – der Fall Orban landet beim österreichischen Staatsschutz.

Ein Grazer Unternehmer aus dem Finanzsektor hat die österreichische Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst über einen ungewöhnlichen Kontaktversuch informiert: Aron Orban, Bruder des ehemaligen ungarischen Premierministers Viktor Orban, hatte ihn mit der Bitte herangetreten, einen Geldtransport auf österreichischem Boden stoppen zu lassen. Der Unternehmer lehnte ab und wandte sich an die Behörden.

Kontakt per Messenger

Am 26. März meldete sich Aron Orban per Messenger-App bei dem Grazer Unternehmer, der auch ungarische Wurzeln hat. „Er hat einfach gefragt, ob ich irgendwie Einfluss habe und einen solchen Anschlag organisieren könne“, schilderte der Unternehmer den Vorfall. Er informierte daraufhin die DSN.

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Der Kontaktversuch stand zeitlich in engem Zusammenhang mit einem Vorfall Anfang März, als ungarische Behörden einen Geldtransport der ukrainischen Osctschadbank beschlagnahmt hatten – darunter 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro sowie neun Kilogramm Gold. Das daraufhin eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Geldwäsche wurde nach dem 12. April eingestellt; die sichergestellten Werte wurden Anfang Mai an die Ukraine zurückgegeben.

Politische Reaktionen

Der Vorfall zog politische Reaktionen nach sich – sowohl im Verhältnis zwischen Kiew und Budapest als auch innenpolitisch in Österreich. Die FPÖ richtete eine parlamentarische Anfrage an Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

Der Grazer Unternehmer äußerte sich auch zur Person hinter dem Ersuchen: Aron Orban „sei ein naiver Typ, der im Schatten seines Bruders aufgewachsen sei.“