KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Abschied

Dzekos letztes Spiel: Amra Dzeko rührt Fans mit Social-Media-Post zu Tränen

Dzekos letztes Spiel: Amra Dzeko rührt Fans mit Social-Media-Post zu Tränen
Foto: epa/RICCARDO ANTIMIANI
2 Min. Lesezeit |

Ein Abschied, der weit über den Platz hinausgeht: Edin Dzeko beendet ein Kapitel, das eine ganze Nation geprägt hat.

Es ist ein Abend, der in die Geschichte des bosnisch-herzegowinischen Fußballs eingehen wird. In Zenica bestreitet Edin Dzeko sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft – gegen Schweden, fast zwei Jahrzehnte nach seinem ersten Auftritt im Nationaldress. Ein Kapitel endet, das seinesgleichen sucht.

Dzekos Weg mit dem Zmajevi begann 2007. Was als Debüt eines talentierten Stürmers startete, entwickelte sich zu einer der prägendsten Karrieren, die der bosnische Fußball je erlebt hat. Er wurde Kapitän, Rekordnationalspieler – und vor allem: der Mann, der Bosnien-Herzegowina erstmals in der Geschichte zur WM-Endrunde führte.

Familiärer Abschied

Doch dieser Abschied gehört nicht allein dem Fußball. Es ist auch ein familiärer Moment. Ehefrau Amra Dzeko veröffentlichte auf sozialen Medien ein bewegendes Foto, das die Familie in Trikots der Nationalmannschaft zeigt – im Hintergrund ein Banner mit der Aufschrift „Hvala, Dijamante“, zu Deutsch: Danke, Diamant.

Ihre Worte dazu trafen den Kern dessen, was dieser Abend bedeutet: „Es ist schwer, die richtigen Worte für das Ende von etwas zu finden, das so lange ein Teil von dir war – und durch dich ein Teil von uns allen.“ Amra betonte dabei nicht nur den Stolz der Familie, sondern auch die Bedeutung, die Dzeko für die Menschen in Bosnien-Herzegowina trägt – und versprach, dass sie stets seine größten Fans bleiben werden.

Edin Dzeko selbst fand klare Worte für diesen letzten Einsatz: „Noch ein letztes Mal! Für die Liebe meines Lebens.“

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| KI-Update
Datenschutz-Alarm? Was ChatGPT künftig auf deinem PC darf
| Atomdrohung
NATO-Übungen eskalieren: Kreml droht mit nuklearer Antwort
| Körpersignale
Abends unwiderstehlich: Warum dein Körper Schokolade regelrecht fordert
| Abschied
Letzter Auftritt, ewiger Held: Dzeko verlässt die Bühne als Symbolfigur
| Promis
Seagal, Fiennes, Depp – diese Stars tragen stolz serbischen Pass
MEHR AKTUELLE NEWS