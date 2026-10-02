Heute fließen die Emotionen: Džeko vor seinem letzten Spiel für Bosnien

Ein Abschied, der eine Nation bewegt: Heute Abend endet im Bilino Polje eine Ära des bosnischen Fußballs.

Ein besonderer Abend steht den Fans von Bosnien und Herzegowina bevor: Edin Džeko bestreitet heute um 20:45 Uhr im Bilino Polje in Zenica gegen Schweden sein letztes Länderspiel. Nach fast zwei Jahrzehnten im Nationaltrikot beendet der 40-Jährige seine Karriere für die Nationalmannschaft. Der bosnische Fußballverband hatte seinen Abschied bereits im September offiziell angekündigt.

Džekos Vermächtnis

Seit seinem Debüt im Juni 2007 hat Džeko die Nationalmannschaft geprägt wie kaum ein anderer Spieler. Mit 151 Einsätzen und 73 Toren ist er sowohl Rekordnationalspieler als auch Rekordtorschütze von Bosnien und Herzegowina. Gegen Schweden wird er zum 152. Mal für sein Land auflaufen.

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Džeko war Teil jener Mannschaft, die Bosnien und Herzegowina 2014 erstmals zu einer Weltmeisterschaft führte. Auch bei der zweiten WM-Teilnahme des Landes 2026 gehörte er als Kapitän zum Team. Sein letztes Spiel gegen Schweden wird damit zugleich das Ende einer fast 20 Jahre langen Nationalmannschaftskarriere.

Abschied in Zenica

Vor seinem letzten Auftritt zeigte sich Džeko emotional. Bei einer Pressekonferenz sprach er davon, dass der Abschied mit zunehmender Nähe immer emotionaler werde. Gleichzeitig betonte er, dass für ihn trotz aller Gefühle das sportliche Ergebnis wichtig bleibe.

Auch der bosnische Fußballverband bereitet einen besonderen Abschied vor. Die Partie im ausverkauften Bilino Polje soll zum großen Abschiedsmoment für den langjährigen Kapitän werden. In Sarajevo wurde bereits ein riesiges Džeko-Trikot an einem Gebäude bei der Ewigen Flamme angebracht.

Mehr als nur ein Fußballspiel

Für viele Fans in Bosnien und Herzegowina und in der Diaspora ist Džekos Abschied mehr als das Ende einer Länderspielkarriere. Seine 73 Tore, 151 bisherigen Einsätze und die beiden Weltmeisterschaften, zu denen er mit der Nationalmannschaft gehörte, haben ihn zu einer der prägendsten Figuren des bosnischen Fußballs gemacht.

Sportlich geht es für Bosnien und Herzegowina gegen Schweden ebenfalls um wichtige Punkte in der Nations League. Schweden führt die Gruppe B4 nach zwei Siegen mit sechs Punkten an, Bosnien folgt mit vier Punkten.