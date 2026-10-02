Wien: Gast schlägt Kellner – WEGA muss bei Festnahme eingreifen

Ein Abend in Wien-Meidling endet mit WEGA-Einsatz, Festnahme und einem Verdächtigen, dessen Identität noch immer ungeklärt ist.

In einem Lokal in Wien-Meidling kam es am Donnerstagabend zu einem Übergriff, der einen Großeinsatz der Polizei nach sich zog.

Gegen 23 Uhr wies ein 30-jähriger Kellner die anwesenden Gäste darauf hin, dass das Lokal schließe. Ein Mann griff daraufhin eine Weinflasche von der Theke. Als der Kellner versuchte, die Flasche zurückzuholen, eskalierte die Situation: Der Gast schlug auf ihn ein.

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Aggressive Festnahme

Die Polizeiinspektion Hufelandgasse wurde alarmiert und traf den 28-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf allein an. Bei der Festnahme zeigte sich der Mann derart aggressiv, dass die WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) hinzugezogen werden musste. Seine Identität ist bislang ungeklärt; eine Vernehmung war bis dato nicht möglich, weshalb er sich weiterhin in Haft befindet.

Diebstahl im Lokal

Parallel dazu ermittelt die Polizei wegen eines Diebstahls: Aus dem Lokal wurde ein Rucksack entwendet, der Verdacht richtet sich gegen die Begleiterin des Angreifers. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt, die Ermittlungen zu ihrer Identität laufen noch.

Die Behörden sichten derzeit alle verfügbaren Beweise, um den genauen Ablauf des Abends lückenlos rekonstruieren zu können.