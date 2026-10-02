Paketsteuer umgehen: So sparst du dir die 2,40 Euro

Online bestellen, ohne die neue Paketsteuer mitzuzahlen? Das ist in Österreich weiterhin möglich. Entscheidend ist, wo man einkauft und wie die Ware nach Hause kommt.

Seit 1. Oktober 2026 können Online-Einkäufe in Österreich teurer werden: Die neue Paketsteuer beträgt zwei Euro. Wird sie mit 20 Prozent Umsatzsteuer an Kunden weitergegeben, werden daraus 2,40 Euro zusätzlich. Doch die Abgabe trifft längst nicht jeden Einkauf. Wer die Ausnahmen kennt, kann sich die Mehrkosten sparen.

Online bestellen, selbst abholen

Ein einfacher Weg führt über „Click & Collect“: online bestellen und die Ware direkt im Geschäft abholen. Diese Einkäufe sind von der Paketsteuer ausgenommen. Wer ohnehin an der Filiale vorbeikommt, kann sich damit die zusätzliche Belastung ersparen.

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Wichtig ist der Unterschied zwischen Selbstabholung im Geschäft und einer normalen Paketzustellung: Eine Lieferung an eine Paketstation ist keine Abholung in der Händlerfiliale.

Liefern lassen – ohne Paketsteuer

Auch wer seine Einkäufe nach Hause liefern lässt, muss nicht automatisch die neue Abgabe mitbezahlen. Wird der Kaufvertrag direkt im Geschäft abgeschlossen, fällt die Paketsteuer für die anschließende Lieferung nicht an. Das kann etwa beim Kauf von Möbeln oder Elektrogeräten interessant sein.

Entscheidend ist also, wo der Kauf zustande kommt. Wer sich im Geschäft nur beraten lässt und anschließend online bestellt, nutzt diese Ausnahme nicht.

Beim kleineren Shop kaufen

Eine weitere Möglichkeit: direkt bei einem kleineren Online-Shop bestellen. Die Steuer betrifft nur Versandhändler, deren Versandhandelsumsatz in Österreich im vorangegangenen Wirtschaftsjahr über 100 Millionen Euro lag.

Allerdings reicht es nicht, auf einer großen Plattform einen kleinen Verkäufer auszuwählen. Bei Marktplatzverkäufen werden die Umsätze für die Paketsteuer der Plattform zugerechnet. Der direkte Einkauf im eigenen Webshop eines kleineren Händlers kann deshalb den Unterschied machen.

Bestellungen bündeln

Wer weiterhin bei großen Anbietern einkauft, kann die Zusatzkosten zumindest reduzieren. Händler dürfen die Steuer statt pro Paket pro Bestellung berechnen. Wird der entsprechende Aufschlag so verrechnet, lohnt es sich, mehrere benötigte Artikel gemeinsam zu bestellen.

Die Abgabe verschwindet dadurch nicht, fällt aber seltener an. Ob tatsächlich pro Bestellung verrechnet wird, sollte vor dem Bezahlen geprüft werden.

Retouren sind kein Steuertrick

Eine Rücksendung hebt die Paketsteuer nach erfolgter Zustellung nicht auf. Ob ein Händler den an Kunden verrechneten Aufschlag bei einer vollständigen Retoure zurückzahlt, ist davon zu unterscheiden. Die jeweiligen Erstattungsbedingungen sollten deshalb vor dem Kauf geprüft werden.