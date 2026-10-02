Einbruch in Waffengeschäft: Zwei Verdächtige nach Flucht über Grenze gefasst

Einbruch in ein Innsbrucker Waffengeschäft, Flucht über die Grenze – und schließlich zwei Festnahmen in Bayern.

Gegen 5.40 Uhr am Freitagmorgen meldete eine Zeugin einen Einbruch in ein Waffengeschäft in Innsbruck. Die bislang unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug. Eine Polizeistreife entdeckte das verdächtige Fahrzeug am Zirler Berg auf der B177 und nahm die Verfolgung auf. Die Flucht führte über die Grenze nach Bayern, wo die österreichischen Einsatzkräfte im Raum Mittenwald den Sichtkontakt verloren.

Flucht nach Bayern

Kurz darauf wurde das Fahrzeug in Bayern verunfallt und ohne Insassen aufgefunden. Die Verdächtigen hatten ihre Flucht zu Fuß fortgesetzt. Daraufhin wurde im Raum Mittenwald eine großangelegte Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften und einem Hubschrauber gestartet.

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Die bayerische Polizei warnte die Bevölkerung davor, Anhalter mitzunehmen oder verdächtige Personen selbst anzusprechen. Es konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass die gesuchten Personen bewaffnet waren.

Im weiteren Verlauf der Fahndung wurden schließlich zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Suche nach möglichen weiteren Beteiligten lief zunächst weiter. Wo und unter welchen Umständen die beiden Männer gefasst wurden, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht bekannt gegeben.

Wurden Waffen gestohlen?

Ob die Einbrecher tatsächlich Waffen aus dem Geschäft mitnehmen konnten, war zunächst nicht eindeutig geklärt. Nach bisherigen Angaben wurden offenbar Vitrinen eingeschlagen. Die Ermittlungen sollen nun unter anderem klären, welches Diebesgut möglicherweise erbeutet wurde und ob weitere Personen an dem Einbruch beteiligt waren.

In Innsbruck hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Die Fahndungsmaßnahmen in Bayern wurden trotz der beiden Festnahmen zunächst fortgesetzt.