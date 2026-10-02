Neue Hoffnung für FlyBosnia: Gespräche über Comeback laufen

Eine stillgelegte Airline, offene Millionenschulden – und plötzlich wird wieder über einen Neustart gesprochen. FlyBosnia könnte möglicherweise zurückkehren.

Rund einen Monat ist es her, dass Haris Fazlagić, Präsident der Tourismusgemeinschaft des Kantons Sarajevo, zu einem Treffen mit Personen eingeladen wurde, die einst an FlyBosnia beteiligt waren. Wie Fazlagić gegenüber dem Sender N1 bestätigte, wurde dabei auch über eine mögliche Wiederbelebung der ehemaligen bosnischen Fluggesellschaft gesprochen. Konkrete Pläne für einen Neustart gibt es bislang allerdings nicht.

FlyBosnia wurde 2017 gegründet und nahm 2019 den kommerziellen Flugbetrieb auf. Hinter dem Projekt stand die saudische Al-Shiddi-Gruppe. Trotz ambitionierter Pläne geriet die Airline jedoch rasch in finanzielle Schwierigkeiten. Für 2019 wird ein Verlust von rund 4,57 Millionen KM ausgewiesen, 2020 lag dieser bei rund 5,53 Millionen KM.

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Millionenschulden als Altlast

Ein möglicher Neustart müsste sich auch mit den finanziellen Altlasten der ehemaligen Airline auseinandersetzen. Nach aktuellen Angaben belaufen sich die noch nicht vollständig beglichenen Schulden bei den indirekten Steuern auf rund 3,02 Millionen KM. Ein 2023 eingeleitetes Vorverfahren zur möglichen Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist bis heute nicht abgeschlossen. Ein formelles Insolvenzverfahren wurde nach aktuellen Informationen bislang nicht eröffnet.

Auch die rechtliche und finanzielle Zukunft des Unternehmens ist damit weiterhin ungeklärt. Ob ein möglicher Neustart über die bestehende Gesellschaft oder über ein neues Geschäftsmodell erfolgen könnte, ist derzeit offen.

Sarajevo baut Flugnetz aus

Das Umfeld für den Luftverkehr in Sarajevo hat sich inzwischen weiterentwickelt. Der Internationale Flughafen Sarajevo fertigte 2025 insgesamt 2.226.692 Passagiere ab – 22,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Für den Sommerflugplan 2026 waren Flüge von 31 Fluggesellschaften zu 40 Destinationen vorgesehen.

Auch der Kanton Sarajevo unterstützt den Ausbau der Flugverbindungen finanziell. Laut Fazlagić wurden in den vergangenen drei Jahren insgesamt zehn Millionen KM in Flugverbindungen investiert. Die Tourismusbehörde setzt zudem auf weitere direkte Verbindungen, unter anderem in die USA.

Comeback noch völlig offen

Ob aus den bisherigen Gesprächen tatsächlich ein Neustart von FlyBosnia entsteht, ist derzeit nicht absehbar. Fazlagić zufolge sehen die Gesprächspartner Potenzial und streben eine Zusammenarbeit an. Noch fehlen jedoch konkrete Angaben zu möglichen Investoren, Flugzeugen, Strecken oder einem möglichen Starttermin.

Damit steht FlyBosnia vorerst nicht vor einer unmittelbaren Rückkehr in den Flugbetrieb. Die Gespräche zeigen jedoch, dass die Idee einer Wiederbelebung der ehemaligen Airline erneut auf dem Tisch liegt.