Doppeltes WLAN-Symbol am Smartphone – Funktion oder Fehler?

Zwei WLAN-Symbole auf einmal – was seltsam aussieht, hat einen technischen Grund, der Akku-Fans aufhorchen lässt.

Wer sein Android-Smartphone in letzter Zeit genauer unter die Lupe nimmt, könnte über ein ungewohntes Detail stolpern: zwei WLAN-Symbole in der Statusleiste. Kein Fehler, kein Softwareproblem – dahinter steckt eine Funktion namens Dual-WLAN-Beschleunigung, die seit 2019 auf zahlreichen Android-Geräten verfügbar ist und die Netzwerkverbindung spürbar verbessern soll.

Das Prinzip ist schnell erklärt: Statt wie üblich nur ein Frequenzband zu nutzen, greift das Gerät gleichzeitig auf das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Band zurück. Beide Bänder haben dabei unterschiedliche Stärken – das 2,4-GHz-Band überbrückt größere Distanzen und dringt besser durch Wände, während das 5-GHz-Band deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht. In Kombination soll die Verbindung stabiler und schneller werden, was sich vor allem beim Streaming oder bei datenintensiven Anwendungen bemerkbar macht.

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Mehr Leistung, weniger Akku

Der Haken an der Sache: Zwei aktive Funkmodule bedeuten auch doppelten Energiebedarf. Der Akku entlädt sich mit eingeschalteter Dual-WLAN-Beschleunigung merklich rascher als im normalen Betrieb – ein Umstand, der je nach Nutzungsverhalten durchaus ins Gewicht fällt.

Wer lieber auf Akkuleistung setzt als auf maximale Netzwerkperformance, kann die Funktion in den WLAN-Einstellungen des Geräts ohne Weiteres deaktivieren.

Hersteller wie Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo und Realme haben die entsprechende Option in ihre Benutzeroberflächen integriert – die genaue Bezeichnung variiert je nach Modell und Softwareversion, ist aber in der Regel unter den erweiterten WLAN-Einstellungen zu finden.