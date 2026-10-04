Wahlchaos in Bosnien: Scanner-Probleme verzögern Stimmabgabe

Mostar verfügt über insgesamt 152 reguläre Wahllokale, in denen knapp 102.000 Wählerinnen und Wähler registriert sind. Um auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Stimmabgabe zu ermöglichen, wurden 36 mobile Teams gebildet, die Betroffene zu Hause aufsuchen.

Zusätzlich wurde eine Hotline für Bürger eingerichtet, um Fragen zu klären und Unterstützung anzufordern. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass alle Wähler die Möglichkeit haben, ihre Stimme trotz der technischen Schwierigkeiten abzugeben.

Trotz der Herausforderungen betont die Wahlkommission, dass die Sicherheit und Genauigkeit der Wahl weiterhin oberste Priorität haben. Alle Beteiligten sind bemüht, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.