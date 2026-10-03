Zlatan wird 45: Vom Stürmer zum Filmstar – das wilde Leben des Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic wird 45 – und sein Leben abseits des Rasens ist mindestens so spektakulär wie seine Karriere.

Zlatan Ibrahimovic gilt als einer der prägendsten Stürmer seiner Generation – doch wer hinter die Fußball-Fassade blickt, entdeckt ein Leben, das weit über den Platz hinausgeht.

Vor genau 45 Jahren wurde er in Malmö geboren, als Sohn einer bosnisch-kroatischen Familie. Seine Karriere schrieb Sportgeschichte auf mehreren Kontinenten. Doch abseits der großen Bühnen des Weltfußballs zeigte Ibrahimovic immer wieder, dass er sich nicht auf eine Rolle festlegen lässt – weder im Sport noch im Leben.

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Ausflug ins Kino

2022 wagte er den Schritt vor die Kamera: In der Komödie „Asterix & Obelix: Das Reich der Mitte“ übernahm er die Rolle des Antivirus, eines Kriegers im Dienst von Julius Cäsar – gespielt von Vincent Cassel. Der Ausflug ins Schauspiel war für viele überraschend, passte aber zum Selbstbild eines Mannes, der Grenzen grundsätzlich als Herausforderung begreift.

Ähnlich ambivalent verhält es sich mit seinen Tätowierungen. „Anfangs war ich dagegen, das gefiel mir überhaupt nicht“, sagte er einmal. „Aber es hat mich angezogen – und dann bin ich süchtig geworden.“ Eines seiner markantesten Tattoos, der Schriftzug „Nur Gott kann über mich urteilen“, ließ er 2025 wieder entfernen.

Luxus & Rückzug

Auch sein Verhältnis zu Luxus und Besitz ist von einer gewissen Konsequenz geprägt. Mindestens sieben Ferraris soll er sein Eigen nennen, ergänzt durch Fahrzeuge von Volvo, Mercedes und Porsche. 2013 erwarb er eine Insel im Mälarsee, später kam rund 1.000 Hektar Wald nahe der norwegischen Grenze hinzu – beides als private Rückzugsorte zum Jagen und Erholen.

Sein Name ist in Schweden längst mehr als ein Name: Das schwedische Wörterbuch führt „Zlatan“ als Synonym für Dominanz. Eine Modelinie namens „A-Z“ hingegen scheiterte – an zu hohen Schulden und einem Markt, der sich nicht beugen ließ.