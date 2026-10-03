Tränen im Stadion: Dzekos letzter Gang über den Rasen

152 Spiele, 73 Tore, ein ganzes Land in Tränen: Edin Dzeko hat seine Nationalmannschaftskarriere beendet.

Edin Dzeko hat seine Karriere in der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft nach mehr als 150 Länderspielen offiziell beendet. Der 40-jährige Stürmer verabschiedete sich nach dem Spiel gegen Schweden in Zenica von seinem Nationalteam – einem 1:1, das in die Geschichte des bosnischen Fußballs eingehen wird. Unter dem donnernden Applaus der Fans im Stadion Bilino Polje trat Dzeko zum letzten Mal als Nationalspieler vom Rasen – 152 Einsätze und 73 Tore schwerer als beim ersten.

Das Duell mit Schweden geriet für Dzeko zu einem Abend voller Emotionen. Trainer Sergej Barbarez wechselte die Legende in der 63. Minute aus – die Tribünen standen, die Mitspieler applaudierten. Zuvor hatte ein Treffer des Kapitäns noch Aberkennung gefunden, ein bitterer Moment kurz vor der Pause.

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Doch nicht das Spielgeschehen prägte diesen Abend, sondern der Abschied selbst – und das Wiedersehen mit seiner Familie, das Dzeko sichtlich mitnahm. „Es war sehr emotional, nicht nur heute, sondern auch in den letzten Tagen, seit ich diese Entscheidung getroffen habe“, sagte er nach dem Schlusspfiff.

Dzekovs Vermächtnis

152 Länderspiele, 73 Tore – Dzeko ist und bleibt der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft. Aufgewachsen im belagerten Sarajevo, hat er sich durch schiere Leistung und Beharrlichkeit zu einer Figur entwickelt, die weit über den Fußball hinausstrahlt. „Ich gehe glücklich, weil ich weiß, dass ich alles gegeben habe“, fasste Dzeko zusammen.

Sein Abschied hinterließ in ganz Bosnien und Herzegowina Spuren. Dzeko selbst zeigte sich bewegt von der Wärme, die ihm entgegenschlug – und blickte dabei bereits nach vorne. Die Zukunft des Nationalteams sieht er in guten Händen: „Niemand muss mich ersetzen. All diese Burschen haben Namen und haben sich bereits in diesen zwei Jahren bewiesen.“

„Ich bin stolz auf mich und darauf, dass ich sehe, dass die Leute mich schätzen und lieben.“