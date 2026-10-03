Kampf gegen Parkinson: Michael J. Fox erhält höchste Ehrung

Vom Filmstar zum Kämpfer: Michael J. Fox erhält Kanadas höchste zivile Ehrung – für einen Einsatz, der weit über Hollywood hinausgeht.

In Ottawa ist Michael J. Fox mit einer der höchsten zivilen Ehrungen Kanadas ausgezeichnet worden. Der 63-jährige Schauspieler wurde in die oberste Kategorie des Ordens von Kanada aufgenommen – als Anerkennung für sein jahrzehntelanges Engagement im Kampf gegen die Parkinson-Krankheit. Einem breiten Publikum wurde Fox durch seine prägende Rolle als Marty McFly in der Filmtrilogie „Zurück in die Zukunft“ bekannt.

Bereits 1991 erhielt er die Diagnose Parkinson – und hat seither nicht aufgehört, mit seiner eigenen Stiftung aktiv für Betroffene einzutreten.

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Kampf gegen Parkinson

Bei Parkinson handelt es sich nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen um eine chronisch fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die sich unter anderem in Muskelsteifheit und unkontrollierbarem Zittern äußert. Fox setzt seinen öffentlichen Einfluss gezielt ein, um über seine Stiftung Forschungslücken zu schließen und neue Behandlungsansätze voranzutreiben.

Die Aufnahme in die höchste Stufe des Ordens von Kanada würdigt Fox nicht allein für seine Verdienste als Entertainer, sondern auch für sein gesellschaftliches Wirken weit über die Leinwand hinaus.