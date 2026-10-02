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Seagal, Fiennes, Depp – diese Stars tragen stolz serbischen Pass

Seagal, Fiennes, Depp – diese Stars tragen stolz serbischen Pass
(Foto: Pexels)
2 Min. Lesezeit |

Hollywood, Ballett, Basketball – Serbien zieht prominente Neubürger aus aller Welt an. Wer den begehrten Pass bereits trägt, überrascht.

Serbien hat in den vergangenen Jahren einer Reihe international bekannter Persönlichkeiten die Staatsbürgerschaft verliehen – von Hollywood-Schauspielern über Ballettstars bis hin zu Sportlern. Diese Entwicklung hat die internationale Wahrnehmung des Landes merklich beeinflusst und zeigt, welche kulturelle Anziehungskraft Serbien auf prominente Figuren aus aller Welt ausübt.

Prominente Neubürger

Zu den bekanntesten Neubürgern zählt Steven Seagal, Schauspieler und Aikido-Meister, dem im Jänner 2016 der serbische Pass überreicht wurde – persönlich durch den damaligen Premierminister Aleksandar Vucic. Ralph Fiennes, gefeierter britischer Schauspieler und Regisseur, erhielt die Staatsbürgerschaft im September 2017. Er betonte, er habe sich in Serbien stets willkommen gefühlt und nehme die Staatsbürgerschaft als Ausdruck tiefer Verbundenheit mit der Kultur des Landes an.

Im selben Monat wurde auch der ukrainische Balletttänzer Sergei Polunin serbischer Staatsbürger. Polunin, der Belgrad als sein zweites Zuhause bezeichnet, hält seinen serbischen Pass nach eigenen Angaben in besonderer Wertschätzung.

Ungeklärte Fälle

Weniger eindeutig ist die Lage bei einigen anderen prominenten Namen. Johnny Depp wird seit Jahren mit einem serbischen Pass in Verbindung gebracht, eine offizielle Bestätigung steht jedoch bis heute aus. Das ehemalige Topmodel Adriana Lima stellte bereits 2009 einen Antrag auf serbische Staatsbürgerschaft – das Verfahren wurde allerdings nie zu einem Abschluss gebracht, obwohl der damalige Innenminister Ivica Dacic ihr seinerzeit ein beschleunigtes Verfahren in Aussicht gestellt hatte.

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