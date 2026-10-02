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Ticketchaos

Schluss mit dem Ticket-Wirrwarr: Neue Pläne für die Koralmbahn

Schluss mit dem Ticket-Wirrwarr: Neue Pläne für die Koralmbahn
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Tunnel, zwei Tickets – und ein Streit, der längst ganz Österreich erfasst hat.

Wer mit einem regionalen Klimaticket durch den Koralmtunnel reisen möchte, stößt auf ein Problem: Das bestehende Ticket reicht nicht aus. Für die Tunneldurchfahrt ist ein zusätzliches Ticket erforderlich – trotz bereits vorhandener regionaler Fahrberechtigung. Diese Regelung sorgt bei Klimaticket-Inhabern für wachsenden Unmut und hat inzwischen eine österreichweite Debatte ausgelöst.

Stückelungsverbot im Fokus

Ursache des Problems ist das sogenannte Stückelungsverbot, das die Kombination regionaler Tickets untersagt und dadurch Mehrkosten für Reisende verursacht. Politikerinnen und Politiker aus allen Bundesländern sprechen sich mittlerweile für die Abschaffung dieser Regelung aus. Ein Landespolitiker bringt es auf den Punkt: „Es ist höchste Zeit, dass wir eine einheitliche Lösung finden, die den Bedürfnissen der Bürger entspricht und nachhaltige Mobilität fördert.“

Mögliche Harmonisierung

Dass eine Vereinheitlichung der Ticketpreise weitreichende positive Effekte haben könnte, legen Studien nahe: Demnach würde eine Harmonisierung nicht nur die Mobilität der Bevölkerung verbessern, sondern auch dem regionalen Tourismus zugutekommen. Die zuständige Verkehrsbehörde signalisiert Gesprächsbereitschaft. Ein Sprecher erklärt: „Wir arbeiten intensiv daran, eine faire Vereinbarung zu erzielen, die allen Beteiligten gerecht wird.“

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