Letzter Auftritt, ewiger Held: Dzeko verlässt die Bühne als Symbolfigur

Ein Trikot, elf Cevapcici und eine ganze Nation im Gefühl: Bosnien verabschiedet seine Legende auf unverwechselbare Art.

Edin Dzeko verabschiedet sich von der Nationalmannschaft Bosnien und Herzegowinas – und er tut es auf seine Weise: mit einem letzten Einsatz von Beginn an, gegen Schweden in Zenica im Rahmen der Nations League. Ein würdiger Abschluss für einen Spieler, der wie kein anderer für den bosnischen Fußball steht.

Emotionaler Abschied

Besonders Sarajevo lässt seinen Sohn nicht still ziehen. In der Hauptstadt wurde ein überdimensionales Trikot mit dem Schriftzug „Danke, Diamant“ aufgehängt – eine schlichte, aber kraftvolle Geste der Dankbarkeit.

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Noch kreativer zeigt sich die lokale Gastronomie: Wer dieser Tage eine klassische Zehner-Portion Cevapcici bestellt, bekommt elf serviert – als kulinarische Hommage an Dzekos Rückennummer.

Dzekos Vermächtnis

Dzeko ist mehr als ein Torjäger – er ist eine Symbolfigur. Edin Džeko hatte vor seinem letzten Länderspiel 151 Einsätze und 73 Tore für die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina und war damit Rekordspieler sowie Rekordtorschütze des Landes. Auf Klubebene wie im Nationaltrikot hat er Maßstäbe gesetzt, die weit über Statistiken hinausgehen. Für die bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaft verkörpert er sportlichen Zusammenhalt und nationalen Stolz zugleich.

Sein Wirken wird nicht nur im Land selbst, sondern auch in der weltweiten Diaspora-Community als prägend wahrgenommen. Für eine ganze Generation junger Fußballer ist er Orientierungspunkt und Vorbild.