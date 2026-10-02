KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Klimaextrem

40 Grad Unterschied: Bosnien erlebt extremstes Wetterphänomen des Jahres

40 Grad Unterschied: Bosnien erlebt extremstes Wetterphänomen des Jahres
(Foto: Pexels)
1 Min. Lesezeit |

Minus acht Grad hier, fast 30 Grad dort – Bosnien und Herzegowina liefert gerade ein Wetterextrem der besonderen Art.

Anfang Oktober zeigt Bosnien und Herzegowina, was es klimatisch draufhat: Während in Rakitnica in den frühen Morgenstunden Temperaturen von minus acht Grad gemessen wurden, herrschten in Mostar zur gleichen Zeit fast sommerliche 30 Grad. Eine Differenz von knapp 40 Grad – und das auf einer Luftliniendistanz von weniger als 150 Kilometern.

Auch in Sokolac zeigte das Thermometer mit minus zwei Grad deutlich in den Frostbereich. Der Wetterdienst BH Meteo warnte zudem, dass die Temperaturen in Rakitnica in den kommenden Morgenstunden noch weiter sinken könnten – möglicherweise in den zweistelligen Minusbereich.

Geografische Vielfalt

Während Bergregionen wie Rakitnica bereits tief im Frost versinken, genießt die Herzegowina rund um Mostar Temperaturen, die eher an einen Spätsommertag erinnern als an den Herbstbeginn.

Diese Gegensätze sind kein Zufall, sondern Ausdruck der geografischen Vielfalt Bosnien und Herzegowinas – von hochalpinen Lagen bis hin zum mediterran geprägten Süden des Landes.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| KI-Update
Datenschutz-Alarm? Was ChatGPT künftig auf deinem PC darf
| Atomdrohung
NATO-Übungen eskalieren: Kreml droht mit nuklearer Antwort
| Körpersignale
Abends unwiderstehlich: Warum dein Körper Schokolade regelrecht fordert
| Abschied
Letzter Auftritt, ewiger Held: Dzeko verlässt die Bühne als Symbolfigur
| Promis
Seagal, Fiennes, Depp – diese Stars tragen stolz serbischen Pass
MEHR AKTUELLE NEWS