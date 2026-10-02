40 Grad Unterschied: Bosnien erlebt extremstes Wetterphänomen des Jahres

Minus acht Grad hier, fast 30 Grad dort – Bosnien und Herzegowina liefert gerade ein Wetterextrem der besonderen Art.

Anfang Oktober zeigt Bosnien und Herzegowina, was es klimatisch draufhat: Während in Rakitnica in den frühen Morgenstunden Temperaturen von minus acht Grad gemessen wurden, herrschten in Mostar zur gleichen Zeit fast sommerliche 30 Grad. Eine Differenz von knapp 40 Grad – und das auf einer Luftliniendistanz von weniger als 150 Kilometern.

Auch in Sokolac zeigte das Thermometer mit minus zwei Grad deutlich in den Frostbereich. Der Wetterdienst BH Meteo warnte zudem, dass die Temperaturen in Rakitnica in den kommenden Morgenstunden noch weiter sinken könnten – möglicherweise in den zweistelligen Minusbereich.

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Geografische Vielfalt

Während Bergregionen wie Rakitnica bereits tief im Frost versinken, genießt die Herzegowina rund um Mostar Temperaturen, die eher an einen Spätsommertag erinnern als an den Herbstbeginn.

Diese Gegensätze sind kein Zufall, sondern Ausdruck der geografischen Vielfalt Bosnien und Herzegowinas – von hochalpinen Lagen bis hin zum mediterran geprägten Süden des Landes.