„Nichts wichtiger als meine Kinder“: Doncic zieht vor internationales Gericht

Luka Doncic kämpft – aber diesmal nicht auf dem Parkett. Ein internationales Sorgerechtsverfahren zieht den NBA-Star vor das Haager Gericht.

Abseits des Basketballplatzes kämpft Luka Doncic derzeit an einer ganz anderen Front. Während der NBA-Star in Los Angeles die Vorbereitung auf die neue Saison absolviert, läuft parallel dazu ein internationales Sorgerechtsverfahren, das ihn weit mehr beschäftigt als jedes Spiel. „Nichts ist mir im Leben wichtiger als meine Töchter“, sagte Doncic – und dieser Satz ist mehr als eine Floskel: Er hat beim Gericht in Den Haag einen förmlichen Antrag gestellt, um sicherzustellen, dass seine Töchter Gabriela und Olivia in den Vereinigten Staaten aufwachsen können.

Gabriela kam im November 2023 zur Welt, Olivia im Dezember 2025 – beide Mädchen sind Töchter von Doncic und seiner früheren Verlobten Anamarija Goltes. Die Beziehung der beiden zerbrach, bevor es zur geplanten Hochzeit kam. Was folgte, war keine stille Trennung, sondern ein schrittweise eskalierender Rechtsstreit, der sich mittlerweile über mehrere Länder erstreckt.

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Eskalierender Rechtsstreit

Den Auftakt machte ein Unterhaltsverfahren, das Goltes vor einem Gericht in Los Angeles angestrengt hatte – dieses zog sie jedoch zurück und verlegte die Angelegenheit nach Slowenien. Doncic seinerseits verbrachte intensive Zeit mit seinen Töchtern in Slowenien, ohne dass eine außergerichtliche Einigung zustande kam. Nun hat er den Weg über die Haager Konvention gewählt, um seinen Anspruch auf aktive Beteiligung an der Erziehung der Kinder rechtlich zu untermauern.

Der Antrag nach der Haager Konvention zielt darauf ab, den Kontakt zu seinen beiden derzeit in Slowenien lebenden Töchtern zu sichern beziehungsweise ihre Überstellung in die USA zu erreichen. Er entscheidet jedoch nicht automatisch über das dauerhafte Sorgerecht oder einen Umzug der Kinder.

Hochkarätige Anwälte

Auf juristischer Ebene ist das Verfahren hochkarätig besetzt. Doncic wird von Laura Wasser vertreten, einer der renommiertesten Familienrechtsanwältinnen der USA, die bereits zahlreiche prominente Mandanten durch komplizierte Scheidungs- und Sorgerechtsfälle begleitet hat.

Auf der Gegenseite steht Evan Ickovic, ein ausgewiesener Familienrechtsexperte, der Anamarija Goltes vertritt.