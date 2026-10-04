Bio-Schokolade: Wiener Firma startet Produktion auf dem Balkan

Ein österreichischer Naturkosmetik-Hersteller bringt bald Schokolade auf den Balkan – und setzt dabei auf einen ungewöhnlichen Standort.

Das österreichische Unternehmen STYX Naturcosmetic GmbH wird im kommenden Jahr eine neue Produktionsstätte in Gradiška, Bosnien-Herzegowina, eröffnen.

Schokolade aus Nova Topola

Konkret plant STYX den Aufbau einer Schokoladenproduktion in der Wirtschaftszone Nova Topola in Gradiška. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund eine Million Konvertible Mark. Neben der Produktion soll am selben Standort ein zentrales Distributionszentrum für den gesamten Balkanraum entstehen.

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Firmeninhaber Wolfgang Stix hat das Unternehmen bereits in der Republika Srpska registriert. Er erläuterte das Konzept der neuen Anlage: „Zunächst werden wir hier Schokolade produzieren, was eine Praxis ist, die wir auch in Österreich haben – in der Republika Srpska werden wir dabei auf lokale Zutaten setzen.“ In den ersten zwei Betriebsjahren sollen mindestens zehn Mitarbeiter eingestellt werden.

Gradiškas Bürgermeister Zoran Adzic verwies auf die günstigen Rahmenbedingungen, die die Region für Investoren biete. Die Wirtschaftszone Nova Topola habe sich in den vergangenen Jahren bewährt: „In dieser Wirtschaftszone wurden bisher zwölf Investitionen realisiert, durch die rund 1.200 Arbeitnehmer Beschäftigung fanden“, so Adzic.

Politische Unterstützung

Auch auf politischer Ebene stößt das Vorhaben auf Zustimmung. Zlatan Klokic, Minister für europäische Integrationen und internationale Zusammenarbeit der Republika Srpska, erwartet von der neuen Anlage spürbare wirtschaftliche Impulse für die Region.

„Ich erwarte, dass die Produktionsstätte bereits ab nächstem Jahr mit voller Kapazität arbeiten wird“, sagte Klokic. Die Produkte von STYX sind zur Gänze biologisch und könnten damit auch die Nachfrage nach lokalen Rohstoffen ankurbeln.