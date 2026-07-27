Tödlicher Unfall in Kroatien: Österreicherin (26) stirbt bei Motorradcrash

Ein Sommerurlaub auf der kroatischen Halbinsel endet für eine 26-jährige Österreicherin auf tragische Weise – mitten auf einer kroatischen Landstraße.

Ein Urlaub in Kroatien hat für eine junge Österreicherin ein tödliches Ende genommen. Die 26-Jährige kam am Samstagabend auf der kroatischen Halbinsel Istrien bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Gegen 19.30 Uhr ereignete sich auf der Straße D66 nahe dem Dorf Prodol die folgenschwere Kollision.

Fataler Aufprall

Laut Berichten mehrerer kroatischer Medien war die Frau zusammen mit einem 27-jährigen Österreicher auf Motorrädern unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor sie in einer unübersichtlichen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit dem Pkw eines 51-Jährigen zusammenstieß.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad über die Fahrbahn katapultiert und traf ein weiteres Auto, das von einem 34-Jährigen gelenkt wurde. Auch der 27-jährige Österreicher kollidierte mit diesem Fahrzeug und stürzte. Ob er dabei verletzt wurde und wie schwer, blieb zunächst unklar.

Straße gesperrt

Für die 26-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Die D66 zwischen Manjadvorci und Marčana war nach dem Unfall bis nach Mitternacht in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.