Gefahr auf der Haut – Erste Händler nehmen Klebetattoos aus dem Sortiment

Bunte Klebetattoos, beliebt bei Kindern. Doch ein neuer Labortest fördert erschreckende Befunde zutage. Mehrere Händler reagieren bereits.

Ein Labortest der Arbeiterkammer Oberösterreich gemeinsam mit der Umweltorganisation Greenpeace hat ergeben, dass 13 von 15 untersuchten Klebetattoos problematische Substanzen enthalten – darunter Weichmacher, Schwermetalle sowie langlebige PFAS-Verbindungen (per- und polyfluorierte Chemikalien). Insgesamt wurden in den 15 geprüften Klebetattoos 31 verschiedene Chemikalien nachgewiesen, darunter auch Stoffe, die in der EU verboten sind. Die Händler Bipa, Thalia, dm und Temu haben daraufhin angekündigt, die betroffenen Artikel aus dem Sortiment zu nehmen. Bipa geht dabei einen Schritt weiter: Kunden können die getesteten Produkte auch ohne Kassenbon zurückgeben.

Bei Müller, Amazon und Shein waren die beanstandeten Produkte im Onlineshop zwar nicht mehr auffindbar, eine offizielle Bestätigung einer Auslistung steht jedoch noch aus. Greenpeace begnügt sich nicht mit einem bloßen Rückzug der getesteten Artikel und verlangt von den betroffenen Händlern zusätzlich eine vollständige Überprüfung des gesamten Produktsortiments.

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Schutz unzureichend

Trotz der ersten Reaktionen aus dem Handel sieht Greenpeace den Schutz von Kindern nach wie vor als unzureichend an. Besonders besorgniserregend sind langlebige PFAS-Verbindungen sowie bereits verbotene Weichmacher, die mangels gesetzlicher Grenzwerte für sogenannte Chemikalien-Cocktails weiterhin auf empfindlicher Kinderhaut landen können.

Politischer Druck

Auch Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) gerät ins Visier der Umweltorganisation: Greenpeace fordert ihn auf, sich auf europäischer Ebene für schärfere Chemikalienvorschriften und ein lückenloses PFAS-Verbot stark zu machen. Sowohl Handel als auch Politik werden zu raschem Handeln aufgerufen.

Das österreichische Gesundheitsministerium hat nach Veröffentlichung des Labortests erklärt, dass man die Untersuchungsergebnisse ernst nehme und die vorliegenden Resultate genau prüfen sowie nötige Maßnahmen einleiten werde. Der Labortest, der in 13 von 15 geprüften Klebetattoos bedenkliche Chemikalien nachwies, hat die Diskussion rund um Produktsicherheit und den Schutz vor chemischen Belastungen neu entfacht.