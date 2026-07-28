Kroatischer Konzern übernimmt Millionenauftrag für deutsches Stromnetz

Ein kroatisches Unternehmen, ein 135-Millionen-Auftrag, ein deutsches Hochspannungsnetz – Dalekovod setzt sich international durch.

Das kroatische Energie- und Infrastrukturunternehmen Dalekovod hat einen Großauftrag in Deutschland gewonnen: Der Gesamtwert des Projekts beläuft sich auf 135 Millionen Euro. Den Zuschlag erhielt das Unternehmen im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens des deutschen Übertragungsnetzbetreibers TenneT.

Das Vorhaben trägt die offizielle Bezeichnung LOT1 – 380 kV Ovenstädt–Eickum und umfasst einen bestehenden Hochspannungsabschnitt in Nordrhein-Westfalen. Auf einer Gesamtlänge von 45,4 Kilometern soll Dalekovod die Leiterseile sowie die Aufhängung eines zweisystemigen Strommastes erneuern.

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Projektdetails & Zeitplan

Im Einzelnen sind dabei der Austausch der metallischen Leiter, über die elektrische Energie transportiert wird, sowie die Erneuerung der Befestigungskomponenten vorgesehen – darunter Isolatoren, Verbindungselemente, Klemmen und weitere Teile der Aufhängungskonstruktion. Der Projektstart ist für den 1. Oktober 2026 festgelegt, die Fertigstellung für den 30. September 2029 – die Umsetzung erstreckt sich damit über einen Zeitraum von drei Jahren.

Dalekovods Profil

Dalekovod ist auf Planung, Produktion und Errichtung von Energie- und Infrastrukturprojekten spezialisiert und in der Lage, Stromleitungen sowie Umspannwerke mit Spannungen von bis zu 750 Kilovolt zu realisieren. Seit Jahrzehnten ist das Unternehmen auf internationalen Märkten aktiv und gehört seit 2022 zur kroatischen KONCAR-Gruppe.

Einen wesentlichen Teil seiner Umsätze erwirtschaftet Dalekovod inzwischen im Ausland, wobei Schweden und Norwegen zu den bedeutendsten Märkten außerhalb Kroatiens zählen.

Mit dem nun gewonnenen Auftrag baut das Unternehmen seine Präsenz auf dem deutschen Energiemarkt weiter aus.