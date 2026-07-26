Schwer verletzt: Zwei Buben stürzen von Brücke in Bach

Ein Ausflug zur Eng-Alm endet für zwei Kinder im Krankenhaus – ein dramatischer Moment an einer Brücke in Tirol.

Am Samstagnachmittag wurden in Hinterriß, Gemeinde Vomp im Bezirk Schwaz, zwei Kinder bei einem Brückensturz verletzt. Auf dem Weg zur Eng-Alm geriet ein Sechsjähriger zwischen die Geländerstäbe der Brücke und fiel drei Meter in den darunter fließenden Bach.

Zwei Verletzte Kinder

Dabei zog sich der Bub Verletzungen an Kopf und Hand zu und wurde anschließend per Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.

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Zur selben Zeit stürzte ein fünfjähriges Kind an einer geländerlosen Stelle derselben Brücke in die Tiefe und erlitt dabei leichte Verletzungen.