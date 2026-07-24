Futterdämpfer explodiert: 71-Jährige schwer verletzt

Ein Routinevorgang auf einem Bauernhof endet mit einer Explosion – eine Frau wird dabei schwer verletzt und per Hubschrauber ins Spital geflogen.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Velden hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet: Beim Kochen von Hühnerfutter explodierte ein Futterdämpfer – eine 71-jährige Frau erlitt dabei schwere Verbrennungen und musste per Hubschrauber in das Universitätsklinikum Graz gebracht werden.

Die Frau war gemeinsam mit ihrem 70-jährigen Ehemann damit beschäftigt, Futter für Hühner in einem Futterdämpfer zuzubereiten. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten erläutert: „Der Futterdämpfer verfügt über einen Doppelmantel-Behälter, welcher mit Öl gefüllt war. Das im Doppelmantel-Behälter befindliche Öl wird durch ein darunter entzündetes Feuer erhitzt.“

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Explosion beim Umfüllen

Als die 71-Jährige das Futter in einen Behälter umfüllen wollte, kam es zur Explosion. Die Druckwelle traf die Frau mit voller Wucht, sie zog sich dabei schwere Verbrennungen zu.

Die Crew des Rettungshubschraubers ARA 3 übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort, anschließend wurde die Schwerverletzte in das Universitätsklinikum Graz geflogen.

Die Polizei ermittelt derzeit noch zum genauen Hergang des Unglücks.