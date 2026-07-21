Dritter Bombenfund in wenigen Tagen: Donau gibt Kriegsrelikte frei

Das sinkende Wasser der Donau legt frei, was Jahrzehnte verborgen blieb – und es wird täglich gefährlicher.

Der extrem niedrige Wasserstand der Donau bei Batina in Ostkroatien hat eine weitere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Der Sprengkörper bringt rund 150 Kilogramm auf die Waage und enthält etwa 50 Kilogramm Explosivstoff. Es handelt sich bereits um den dritten derartigen Fund innerhalb weniger Tage in diesem Abschnitt des Flusses.

Der ungewöhnlich niedrige Pegelstand der Donau legt derzeit Teile des Flussbetts und der Ufer frei, die unter normalen Bedingungen vollständig unter Wasser liegen. Neben Sandbänken und versunkenen Schiffsresten treten dabei auch gefährliche Überreste vergangener Kriegsjahre zutage. Die neu entdeckte Bombe wurde von Polizeikräften gesichert; Spezialisten der regionalen Entschärfungseinheit bereiteten eine kontrollierte Sprengung unmittelbar am Fundort vor.

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Frühere Funde

Bereits am 16. Juli hatten Anwohner in der Nähe von Batina zwei weitere Fliegerbomben gemeldet. Die Sprengkörper wurden entlang des Donauufers nahe dem 1430. Flusskilometer, etwa drei Kilometer nördlich von Batina, gefunden. Beide Bomben stammten aus sowjetischer Produktion, wogen ebenfalls rund 150 Kilogramm und enthielten jeweils etwa 50 Kilogramm Explosivstoff. Da ihr Zustand und die noch intakten Zünder einen Transport als zu riskant erscheinen ließen, wurden die Bomben am 17. Juli um 11.52 Uhr direkt an Ort und Stelle kontrolliert zur Explosion gebracht.

Die Polizei geht davon aus, dass der anhaltend niedrige Wasserstand in den kommenden Tagen weitere bislang verborgene Objekte freilegen könnte. Die Gegend rund um Batina war im Zweiten Weltkrieg Schauplatz heftiger Kampfhandlungen, und es ist davon auszugehen, dass sich noch zahlreiche explosive Kriegshinterlassenschaften im Flussbett und in den umliegenden Gebieten befinden.

Appell an Bevölkerung

Die kroatische Polizei richtet einen ausdrücklichen Appell an die Bevölkerung: Verdächtige Metallgegenstände dürfen unter keinen Umständen selbständig untersucht, bewegt oder aus dem Wasser geborgen werden. Auch stark korrodierte Bomben, Granaten und Zünder können nach Jahrzehnten noch detonieren – ihr schlechter Erhaltungszustand macht den Umgang mit ihnen mitunter noch gefährlicher.

Wer einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, sollte ausreichend Abstand halten, Umstehende warnen und umgehend die Polizei verständigen.

Besondere Vorsicht gilt derzeit auch für Spaziergänger, Angler und Bootsfahrer, die abgesperrte Uferbereiche nicht betreten sollten.