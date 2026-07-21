Austria goes Zrce – Gabalier und DJ Ötzi heizen Kroatien ein

Einer der prominentesten Gäste der Jubiläumsausgabe war Andreas Gabalier (41). Der österreichische Volks-Rock’n’Roller reiste mit seinen größten Hits sowie einem 40-Tonnen-Lkw voller Bühnenequipment an und trat am Sonntag vor Tausenden Fans auf.

Zehn Stunden für die Anreise

Die Fahrt von Österreich nach Kroatien verlief für Gabalier allerdings alles andere als entspannt. Wegen eines massiven Staus benötigte er für die Anreise mehr als zehn Stunden statt der üblichen rund fünf Stunden. Der Musiker stand somit nicht zehn Stunden durchgehend im Stau, sondern war aufgrund der Verkehrsbehinderungen insgesamt doppelt so lange unterwegs wie gewöhnlich.

Nach der anstrengenden Fahrt sorgte eine Runde auf dem Jetski für Erholung. Gabalier erklärte, der Auftritt sei für ihn „ein wenig wie back to the roots“ gewesen. Wegen seiner großen Stadiontourneen habe er in den vergangenen Jahren kaum Gelegenheit gehabt, bei einem derartigen Festival aufzutreten. Umso wichtiger sei es ihm gewesen, beim zehnjährigen Jubiläum dabei zu sein.

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Diese Auftritte stehen noch bevor

Mit Gabaliers Konzert ist das Programm noch lange nicht beendet. Bereits am Dienstag stehen unter anderem die Glueboys und Maxwell auf dem offiziellen Zeitplan. In der Nacht wird in den Clubs am Zrce Beach bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert.

Am Mittwoch folgen mehrere weitere Höhepunkte: Bei der Tagesveranstaltung im Club Kalypso treten die Jungen Zillertaler auf. In der anschließenden Partynacht sind unter anderem Harris & Ford sowie der deutsche Rapper Bausa angekündigt.

Am Donnerstag gehört die Bühne zunächst DJ Ötzi, der am frühen Abend im Club Papaya auftreten soll. In der Nacht folgen mit Cascada und Brennan Heart zwei international bekannte Acts aus den Bereichen Dance und Hardstyle.

Das Finale steigt am Freitag mit mehreren DJs und einer großen Closing Show. Unter anderem sind Don Sandro, Mavn, TMLS, Tommic, Just Julian und Chris Armada eingeplant. Die offizielle Festivalreise endet schließlich am Samstag.

Verantwortlich für „Austria goes Zrce“ sind die beiden oberösterreichischen Veranstalter Martin Reitstätter und Lukas Berger. Das Jubiläumsprogramm verbindet österreichischen Schlager mit Pop, Rap, EDM und Hardstyle – und erstreckt sich auf mehrere bekannte Clubs am Zrce Beach.