Unwetter vor Hvar: Zwölf Menschen von Jacht gerettet

Ein Unwetter, ein Katamaran auf Grund, sechs Kinder an Bord – vor Hvar wurde eine Nacht zum Einsatz gegen die Zeit.

Vor der kroatischen Insel Hvar ist eine Segeljacht mit zwölf Menschen an Bord während eines Unwetters auf Grund gelaufen. Sechs der Betroffenen waren Kinder. Sämtliche Besatzungsmitglieder sind spanische Staatsbürger, und laut kroatischen Behörden wurde niemand bei dem Vorfall verletzt.

Der Notruf ging am Dienstagabend um 22.58 Uhr bei der nationalen kroatischen Koordinierungszentrale für Such- und Rettungseinsätze auf See in Rijeka ein. Die zuständige Außenstelle der Hafenbehörde Hvar entsandte daraufhin unverzüglich ein Rettungsboot zur betroffenen Stelle.

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Rettung bei Nacht

Die Einsatzkräfte trafen dort auf einen 12,8 Meter langen Katamaran, der infolge des schlechten Wetters auf Grund geraten war. Die sechs Erwachsenen und sechs Kinder wurden an Bord des Rettungsboots genommen und gegen 23.30 Uhr sicher in den Hafen von Hvar gebracht.

Die Besatzung machte ungünstige Wetter- und Seebedingungen für den Unfall verantwortlich. Die genauen Umstände werden nun im Zuge eines behördlichen Verfahrens untersucht. Das Schiff steht im Eigentum eines kroatischen Charterunternehmens.

Bergung & Untersuchung

Am Unfallort wurden den Behörden zufolge weder auslaufender Treibstoff noch sonstige Verunreinigungen des Meeres festgestellt. Der Eigentümer wurde angewiesen, die Jacht durch ein kommerzielles Bergungsunternehmen freizuziehen und abzuschleppen. Anschließend wurde das Fahrzeug in den Hafen von Hvar überführt, wo es bis zum Abschluss der Untersuchungen gesichert bleibt.

Der Vorfall ereignete sich in einer Phase, in der heftige Gewitter und starke Windböen über Teilen der kroatischen Adria herrschten. Die Bedingungen können sich zwischen einzelnen Inseln und Küstenabschnitten innerhalb kurzer Zeit erheblich verändern.

Bei angekündigten Gewittern sollten Bootsführer rechtzeitig einen sicheren Hafen oder eine geschützte Bucht anlaufen.