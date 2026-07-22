Hantelscheibe gegen Schuhlöffel: Nachbarschaftsstreit endet blutig

Ein Nachbarschaftsstreit in Wien-Favoriten eskalierte brutal – am Ende landete einer der Männer mit einer Platzwunde im Krankenhaus.

Wegen Lärm aus der Nachbarwohnung eskalierte am Dienstagabend ein Streit zwischen zwei Männern in Wien-Favoriten derart, dass beide Beteiligten verletzt wurden und die Polizei einschreiten musste.

Gegen 21.30 Uhr soll sich ein 61-jähriger Österreicher durch Geräusche aus der Wohnung über ihm gestört gefühlt haben. Er griff daraufhin zu einer 1,25 Kilogramm schweren Hantelscheibe und begab sich zur Wohnungstür seines 55-jährigen Nachbarn.

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Hantel trifft Kopf

Als der jüngere Mann öffnete, entbrannte zwischen den beiden ein handfester Streit. Der 55-Jährige soll dabei einen Schuhlöffel zur Hand genommen und damit auf den älteren Mann eingeschlagen haben, der dadurch eine Verletzung am Unterarm erlitt.

Der 61-Jährige warf daraufhin die mitgebrachte Hantelscheibe in Richtung seines Kontrahenten. Das Wurfgeschoss traf den 55-Jährigen am Kopf und verursachte eine blutende Platzwunde. Die Berufsrettung Wien brachte den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus.

Festnahme & Anzeige

Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse nahmen den 61-Jährigen noch vor Ort wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vorläufig fest.

Sein Nachbar wurde auf freiem Fuß wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.