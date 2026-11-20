Ein vermeintliches Schönheitsstudio im Keller eines Wohnhauses, Hunderte Behandlungen und mindestens 23 Verletzungsfälle. In Wiener Neustadt ermittelt die Polizei gegen drei Frauen, die ohne entsprechende Ausbildung medizinische Eingriffe vorgenommen haben sollen.

Bei illegalen Schönheitsbehandlungen in Wiener Neustadt ist es nach Angaben der Polizei in mindestens 23 Fällen zu teils schweren Körperverletzungen gekommen. Einige Geschädigte mussten sich deshalb ärztlich behandeln lassen. Insgesamt konnten die Ermittler 114 Personen ausforschen, an denen 180 ärztlich vorbehaltene Schönheitsbehandlungen vorgenommen worden sein sollen. Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag, 20. November 2026, mit.

Botox und Abnehmspritzen im Keller

Drei Frauen im Alter von 31, 37 und 60 Jahren stehen im Verdacht, seit mindestens 9. Juli 2025 in Kellerräumen eines Wohnhauses gewerbsmäßig Schönheitsbehandlungen angeboten zu haben. Die dafür erforderliche medizinische Ausbildung sollen sie nicht besessen haben.

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Nach bisherigen Ermittlungen wurden den Kunden Botox, Hyaluronsäure und weitere Substanzen gespritzt. Neben Lippenvergrößerungen sollen auch Brust- und Gesäßvergrößerungen vorgenommen worden sein. Zudem kamen laut Polizei in Österreich nicht zugelassene Abnehmsubstanzen zum Einsatz. Die Verdächtigen sollen außerdem Narkosemittel verabreicht haben.

Die Kundschaft wurde hauptsächlich über Werbung auf Social-Media-Plattformen und durch Mundpropaganda auf das vermeintliche Schönheitsstudio aufmerksam. Interessierten soll versichert worden sein, dass eine Ärztin die Behandlungen durchführe. Im Behandlungsraum hing außerdem eine verfälschte Ausbildungsbestätigung, die offenbar den Eindruck einer entsprechenden Qualifikation vermitteln sollte.

31-Jährige in Untersuchungshaft

Bereits im Februar 2026 wurden die mutmaßlich illegalen Schönheitsbehandlungen bekannt. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeordneten Hausdurchsuchung stellten Ermittler am 12. Februar zahlreiche Substanzen, in Österreich nicht zugelassene Arzneimittel und verschiedene Behandlungsutensilien sicher.

Die 31-jährige Hauptbeschuldigte befindet sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Gegen sie wird unter anderem wegen des Verdachts des schweren Betrugs und des Sozialleistungsbetrugs ermittelt. Die beiden weiteren Verdächtigen im Alter von 37 und 60 Jahren wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Nach Angaben der Polizei sollen durch die mutmaßlichen Taten und unberechtigt bezogene Sozialleistungen Einnahmen von insgesamt rund 64.000 Euro erzielt worden sein. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten außerdem Bargeld, Gold- und Silbermünzen, einen Pkw sowie verschiedene Schmuckstücke sicher.

Polizei sucht weitere Geschädigte

Durch die bisherigen Ermittlungen konnten 114 Personen identifiziert werden, an denen insgesamt 180 Behandlungen vorgenommen worden sein sollen. Bei mindestens 23 Fällen kam es nach Polizeiangaben zu teils schweren Körperverletzungen. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht Menschen, die durch Behandlungen in dem vermeintlichen Schönheitsstudio gesundheitliche Schäden erlitten haben, sich beim Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu melden.

Die Ermittlungen zu den mutmaßlich illegalen Eingriffen und den finanziellen Vorwürfen laufen. Für alle drei Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.