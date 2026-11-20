Luftalarm in 42 polnischen Kreisen und Städten, Explosionen nahe der ukrainischen Grenze und mehrere abgestürzte Flugobjekte. Inzwischen bestätigt Polens Verteidigungsminister, dass auch ein russischer Marschflugkörper in das NATO-Land eingedrungen ist.

Am Freitagmorgen, 20. November 2026, hat Polen wegen möglicher Angriffe aus der Luft Alarm ausgelöst. Das Regierungszentrum für Sicherheit (RCB) warnte die Bevölkerung in 42 Kreisen und Städten im Osten und Südosten des Landes per SMS. Die Menschen wurden aufgefordert, einen sicheren Ort aufzusuchen. Gegen 7.30 Uhr wurde die Warnung wieder aufgehoben.

Ministerpräsident Donald Tusk erklärte, dass derzeit keine Gefahr aus der Luft bestehe. Gleichzeitig bestätigte die Regierung, dass der polnische Luftraum während massiver russischer Angriffe auf die Ukraine verletzt wurde.

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Drei Flugobjekte auf polnischem Gebiet

Nach ersten Meldungen war lediglich von einem unbekannten Flugobjekt die Rede. Inzwischen hat Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz drei Luftraumverletzungen bestätigt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um zwei Raketen und vermutlich eine Drohne mit Strahlantrieb. Besonders brisant: Eines der Objekte wurde nach Angaben des Ministers als russischer Marschflugkörper vom Typ Ch-101 identifiziert. Über einen solchen Flugkörper war zuvor bereits in ukrainischen Telegram-Kanälen spekuliert worden.

Die Behörden untersuchen drei mutmaßliche Absturzstellen: Nowy Lipowiec in der Woiwodschaft Lublin sowie Mołodycz und Rudnik nad Sanem in der Woiwodschaft Karpatenvorland. In der Umgebung von Nowy Lipowiec, unweit der ukrainischen Grenze, entdeckten Einsatzkräfte ein brennendes Flugobjekt. Ein Anwohner berichtete dem Radiosender RMF FM, er habe die Explosion noch aus rund sieben Kilometern Entfernung gehört.

Polizei, Feuerwehr und Militär sicherten die Umgebung. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich der Absturzstelle nicht zu nähern. Spezialisten untersuchen die Trümmer, um Herkunft, Flugroute und weitere Einzelheiten zu klären.

Flughafen und Bahnverkehr betroffen

Die Alarmmeldungen hatten auch Auswirkungen auf den Verkehr. In mehreren Regionen waren Sirenen zu hören. Der Flughafen Rzeszów-Jasionka stellte seinen Flugbetrieb vorübergehend ein. Nach Angaben der polnischen Behörden wurde außerdem der Kontrollturm evakuiert. Auch der Bahnverkehr in der südöstlichen Woiwodschaft Karpatenvorland wurde zeitweise unterbrochen, nachdem Eisenbahnbedienstete einen lauten Knall gemeldet hatten.

Polen aktivierte wegen der russischen Angriffe seine Luftverteidigung. Polnische und verbündete Kampfflugzeuge waren im Einsatz, während die zuständigen Stellen die Lage überwachten.

Verteidigungsminister spricht von Provokation

Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz bezeichnete die Vorfälle als russische Provokation. Er verwies dabei auch auf die zeitliche Nähe zu einer internationalen Militärübung, die am Freitag im Südosten Polens stattfindet. An der Übung der sogenannten Koalition der Willigen beteiligen sich Soldaten mehrerer europäischer Staaten. Sie dient der Vorbereitung auf eine mögliche internationale Stabilisierungsmission in der Ukraine nach einem Ende des Krieges.

Ob die Flugobjekte gezielt auf polnisches Gebiet gelenkt wurden, ist bislang nicht nachgewiesen. Die polnischen Behörden untersuchen die Umstände der Luftraumverletzungen. Tusk berief wegen des Vorfalls eine Besprechung mit Ministern, Militärvertretern und Sicherheitsdiensten ein.

Schwere russische Angriffe auf die Ukraine

Auslöser der Alarmbereitschaft waren massive russische Luftangriffe auf die Ukraine in der Nacht auf Freitag. Dabei wurden neben Kiew auch westliche Landesteile nahe der polnischen Grenze angegriffen. In der ukrainischen Hauptstadt kamen nach Behördenangaben mindestens drei Menschen ums Leben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Ballistische Raketen beschädigten wichtige Brücken über den Dnipro und beeinträchtigten den Verkehr erheblich.

Auch die westukrainische Stadt Lwiw wurde getroffen. Bei einem Angriff auf den Bereich des Bahnhofs Sknyliw starben zwei Menschen, mindestens vier weitere wurden verletzt. Die Ereignisse zeigen, wie rasch russische Angriffe auf die Ukraine auch Sicherheitsmaßnahmen in benachbarten NATO-Staaten auslösen können. Polen hat den unmittelbaren Luftalarm zwar aufgehoben, die Untersuchungen der abgestürzten Flugobjekte dauern jedoch an.