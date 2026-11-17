Abnehmspritzen versprechen schnelle Erfolge. In Österreich liegen nun 793 Verdachtsmeldungen zu Nebenwirkungen vor, darunter acht Todesfälle.

Beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) sind in Österreich 793 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen nach der Anwendung von Abnehmspritzen eingelangt, acht davon endeten tödlich. Behörden und Fachleute weisen darauf hin, dass solche Verdachtsmeldungen keinen bestätigten Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung belegen.

Der Bedarf an GLP-1-Rezeptoragonisten wie Semaglutid und Tirzepatid ist groß. Verwendet werden die Wirkstoffe bei Diabetes-Typ-2 und Adipositas. Immer wieder schildern Prominente Beschwerden wie Übelkeit oder Sehstörungen, darunter der Sänger Robbie Williams.

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Auf Semaglutid entfallen beim BASG 247 Verdachtsfälle, auf Tirzepatid 546. Die Behörde legt Wert auf eine Präzisierung: „Die Angaben betreffen Verdachtsfälle von Nebenwirkungen, also medizinische Ereignisse, die im Rahmen der Anwendung eines Arzneimittels beobachtet wurden. Diese müssen aber nicht notwendigerweise mit dem Arzneimittel in Zusammenhang stehen oder von ihm verursacht werden.“ An anderer Stelle hält sie fest: „Angaben zu Verdachtsfällen von Nebenwirkungen dürfen nicht so verstanden werden, als hätte das Arzneimittel die beobachtete Wirkung verursacht oder wäre nicht sicher in der Anwendung. Erst nach detaillierter Auswertung und wissenschaftlicher Überprüfung aller verfügbaren Daten könne man belastbare Schlussfolgerungen über Nutzen und Risiken eines Arzneimittels ziehen.“

Der Internist Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi nimmt eine Einordnung vor: „Wenn während einer medikamentösen Behandlung ein Todesfall auftritt, bedeutet das nicht automatisch, dass das Medikament die Ursache war. Auch bestehende Erkrankungen können dafür verantwortlich sein. Verdachtsfälle müssen gemeldet und sorgfältig geprüft werden.“ Allein anhand der Meldezahlen lasse sich „weder ein ursächlicher Zusammenhang noch eine erhöhte Sterblichkeit ableiten„. Verordnet und ärztlich überwacht werden dürften derartige Medikamente ausschließlich bei klarer Indikation.

Häufige Nebenwirkungen

GLP-1/GIP-Präparate wirken unter anderem auf das Verdauungssystem. Gerade zu Therapiebeginn kommt es deshalb mitunter zu Magen-Darm-Beschwerden. Am häufigsten sind Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung und Durchfall.

Gemeldet werden außerdem Blähungen, Bauchschmerzen, Kopfweh, Müdigkeit und gelegentlich Reflux. Zu den seltenen Risiken zählen Probleme mit der Gallenblase sowie vereinzelt Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, in Ausnahmefällen kann sich auch das Sehvermögen verschlechtern. Unter den schwerwiegenden Reaktionen, die besonders oft gemeldet werden, finden sich Pankreatitis, eine Durchblutungsstörung des Sehnervs, Gallenblasenentzündung und Vorhofflimmern.

Die Präparate sind rezeptpflichtig und dürfen nur auf strikte Verschreibung und unter ärztlicher Begleitung angewendet werden. Clodi betont: „Es gibt kaum Medikamentengruppen, die so intensiv untersucht wurden wie diese ursprünglich für Diabetes entwickelten Präparate, die heute auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt werden.“ Bei Semaglutid und Tirzepatid haben bisherige Studien demnach „kein erhöhtes Sterberisiko“ gezeigt. Für Semaglutid belegte die SELECT-Studie zudem weniger schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse und eine niedrigere Gesamtsterblichkeit.

Gefälschte Präparate

Gefälschte Abnehmspritzen sind wiederholt im Umlauf. Clodi hält es für denkbar, dass Fälschungen eine Rolle spielen: „Gefälschte Medikamente zur Behandlung von Diabetes und Adipositas sind in der Vergangenheit bereits aufgetaucht.“ Das BASG warnt regelmäßig vor Fälschungen, die im Internet angeboten werden. In Österreich ist der Internet- und Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten verboten. Nach Einschätzung von Europol geht von gefälschten Mitteln zur Gewichtsabnahme derzeit ein hohes Gesundheitsrisiko aus.