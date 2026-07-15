Messerattacke in Wien-Favoriten: 23-Jähriger schwebte in Lebensgefahr

Wien-Favoriten, Dienstagabend: Eine Gruppe greift zwei Männer brutal an – einer kämpft danach um sein Leben.

Am Dienstagabend kam es in der Senefeldergasse in Wien-Favoriten zu einer schweren Auseinandersetzung, bei der mehrere Männer zwei Personen mit Schlägen, Tritten und Messerstichen attackierten. Einer der Verletzten schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie zwei schwer verletzte Männer vor. Ein 20-Jähriger hatte Schnitt- und Stichverletzungen an den Armen sowie an einem Bein erlitten, ein 23-Jähriger wies eine lebensgefährliche Stichwunde im Oberkörper auf. Die Wiener Berufsrettung versorgte beide Männer notfallmedizinisch und brachte sie ins Krankenhaus. Der 23-Jährige befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.

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Fahndung erfolglos

Zeugen schilderten den Beamten, lautes Schreien gehört und beobachtet zu haben, wie eine Gruppe Jugendlicher mit einem Messer vom Tatort flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Bereitschaftseinheit Wien sowie die Polizeidiensthundeeinheit verlief ohne Ergebnis. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.

Hinweise – auch anonym – nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 01/31310 57800 entgegen.