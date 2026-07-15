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Gewalttat

Mann soll Landsfrau mit Gabel ins Gesicht gestochen haben

Mann soll Landsfrau mit Gabel ins Gesicht gestochen haben
FOTO: iStock/Chalabala
1 Min. Lesezeit |

In einer Wohnung in Kufstein soll ein 41-jähriger Rumäne am 12. Juli gegen 18.40 Uhr einer 38-jährigen Landsfrau mit einer Gabel ins Gesicht gestochen haben. Die 38-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie in die Klinik Innsbruck transportiert, wo sie auf der Intensivstation in kritischem, aber stabilem Zustand behandelt wird.

Festnahme & Ermittlungen

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. Ausgangspunkt des Vorfalls war ein verbaler Streit zwischen den beiden Personen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an.

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