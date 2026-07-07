1,5-Tonnen-Kiste stürzt auf Bein: Arbeiter schwer verletzt

Eine 1,5-Tonnen-Kiste kippt um – und begräbt einen Arbeiter unter sich. Nur der Einsatz eines Kollegen verhindert Schlimmeres.

Am Montagvormittag ereignete sich in einer Lagerhalle in Unterlangkampfen in Tirol ein schwerer Arbeitsunfall: Eine etwa 1500 Kilogramm schwere Kiste, beladen mit Glasscheiben, kippte unvermittelt um und klemmte das Bein eines 52-jährigen Arbeiters ein. Der Mann zog sich dabei einen offenen Bruch zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Vorfall trug sich gegen 10 Uhr in der Lagerhalle eines Unternehmens in Unterlangkampfen zu. Der 52-jährige Angestellte aus dem Raum Rosenheim wollte die mit Glasscheiben gefüllte Holzkiste mithilfe eines Brecheisens öffnen, als diese aus noch nicht geklärter Ursache das Gleichgewicht verlor und umstürzte.

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Kollege rettet Mann

Das linke Bein des Mannes wurde dabei unter der Kiste eingeklemmt, aus eigener Kraft konnte er sich nicht befreien. „Ein 33-jähriger Kollege reagierte geistesgegenwärtig und hob die massive Kiste mithilfe eines Gabelstaplers an“, erklärt die Polizei. Danach leistete er dem Verletzten sofort Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst vor Ort eintraf.

Der 52-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit einem offenen Bruch am linken Bein in das Krankenhaus Kufstein transportiert.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.