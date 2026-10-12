Tuzla startet in den Winterflugplan: Diese Ziele sind dabei

Mehr Auswahl ab Tuzla: Mit dem neuen Winterflugplan bleiben zahlreiche europäische Ziele erreichbar – Wizz Air stellt dabei den Großteil der Verbindungen.

Ab dem 25. Oktober gilt am Flughafen Tuzla der neue Winterflugplan, der bis zum 27. März 2027 läuft. Wizz Air hatte seine Basis in Tuzla bereits Ende 2025 wiedereröffnet und im Laufe dieses Jahres ein zweites Flugzeug dort stationiert. Dadurch wurde das Streckennetz des Flughafens gegenüber dem Vorjahr deutlich erweitert.

Ziele im Winter

Nach den bislang veröffentlichten Flugplänen werden von Tuzla im Winter Verbindungen nach Berlin, Bratislava, Dortmund, Frankfurt-Hahn, Hamburg, Maastricht, Malmö und Memmingen angeboten. Damit bleibt vor allem für Reisende zwischen Bosnien und Herzegowina sowie Mittel- und Nordeuropa eine breite Auswahl bestehen.

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Nicht alle Sommerverbindungen werden jedoch fortgeführt: Die Flüge nach Paris-Beauvais waren nur bis Ende August vorgesehen, Göteborg ist im derzeit veröffentlichten Winterflugplan ebenfalls nicht enthalten. Bei einzelnen Strecken werden außerdem die wöchentlichen Frequenzen gegenüber dem Sommer reduziert.

Istanbul-Verbindung

Auch die Direktverbindung zwischen Tuzla und Istanbul soll im Winter bestehen bleiben. Pegasus Airlines ist nach den derzeit verfügbaren Flugplänen weiterhin auf der Strecke nach Istanbul-Sabiha Gökçen eingeplant.

Offen ist hingegen die Rückkehr von AJet. Eine Wiederaufnahme der Verbindung war zuvor ab dem 26. Oktober in Aussicht gestellt worden, für den kommenden Winterflugplan liegt bislang jedoch keine endgültige Bestätigung vor.