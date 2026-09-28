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Streckenausbau

Drei neue Direktverbindungen: Sarajevo erweitert sein Flugnetz

Drei neue Direktverbindungen: Sarajevo erweitert sein Flugnetz
FOTO: iStock/Arkadiusz Warguła
2 Min. Lesezeit |

Sarajevo baut sein Flugangebot weiter aus: Drei neue Direktverbindungen bringen die bosnische Hauptstadt näher an die Slowakei und die Schweiz.

Der Flughafen Sarajevo erweitert sein Streckennetz um drei neue Direktverbindungen. Noch im Dezember startet eine neue Wizz-Air-Route nach Bratislava, im Frühjahr 2027 folgen mit easyJet Verbindungen nach Genf und Basel.

Wizz Air nach Bratislava

Den Anfang macht Wizz Air: Ab dem 3. Dezember 2026 verbindet die Airline Sarajevo zweimal wöchentlich direkt mit Bratislava. Im Winterflugplan sind die Flüge donnerstags und sonntags vorgesehen. Die Tickets sind bereits im Verkauf. Besonders bemerkenswert: Die Verbindung schafft erstmals eine direkte Flugroute zwischen den Hauptstädten Bosnien und Herzegowinas und der Slowakei.

easyJet in die Schweiz

Besonders relevant für die bosnisch-herzegowinische Diaspora sind die beiden neuen Schweiz-Verbindungen von easyJet. Die Strecke nach Genf startet am 22. April 2027 und wird donnerstags und sonntags bedient. Ab dem 10. Mai folgt die Verbindung nach Basel mit Flügen jeweils montags und freitags.

Für die große bosnisch-herzegowinische Gemeinschaft in der Schweiz bieten die neuen Strecken eine deutlich einfachere Reisemöglichkeit. Auf den Verbindungen von Genf und Basel nach Sarajevo entfällt künftig an den jeweiligen Flugtagen der bisher notwendige Umstieg. Damit wird die Reise zwischen der Schweiz und Bosnien und Herzegowina schneller und unkomplizierter.

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