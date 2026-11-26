Vier von zehn Befragten in Österreich haben bei früheren Black-Friday-Aktionen mehr ausgegeben als geplant. Besonders häufig betrifft das jüngere Menschen, ausgerechnet jene, die jetzt am stärksten auf Schnäppchenjagd gehen wollen.

Ein günstiger Fernseher, Winterkleidung für die Kinder und vielleicht noch ein Geschenk für die Familie: Rund um den Black Friday am 27. November treffen geplante Anschaffungen auf verlockende Zusatzangebote. Wie schnell dabei das Budget wächst, zeigt eine neue österreichische Befragung des Marktforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Informationsdienstleisters CRIF.

Vier von zehn haben ihr Budget schon überschritten

Für die Untersuchung wurden am 23. November 1.000 Personen in Österreich online befragt. Die am 26. November veröffentlichten Ergebnisse zeigen: 40 Prozent haben bei früheren Black-Friday-Aktionen bereits mehr ausgegeben als ursprünglich vorgesehen. Unter den unter 30-Jährigen berichten 53 Prozent davon, bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 50 Prozent. Gleichzeitig planen rund 57 Prozent der Befragten, am Black Friday oder Cyber Monday einzukaufen.

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Die Zahlen beruhen auf Selbstauskünften, nicht auf ausgewerteten Kontobewegungen. Sie zeigen damit berichtete Erfahrungen, keine gemessene Verschuldung.

Die Falle liegt nicht immer im falschen Rabatt

Ein Angebot kann tatsächlich günstig sein und trotzdem das Haushaltsbudget belasten. Entscheidend ist nicht nur, wie viel ein Produkt gegenüber einem früheren Preis kostet, sondern ob es überhaupt auf der Einkaufsliste stand.

Ein einfaches Rechenbeispiel: Für einen geplanten Kauf sind 200 Euro vorgesehen. Durch einen Rabatt kostet er nur 150 Euro. Kommen anschließend zwei ungeplante Artikel um jeweils 40 Euro dazu, beträgt die Gesamtrechnung 230 Euro. Der erste Einkauf wurde um 50 Euro günstiger. Insgesamt wurden aber 30 Euro mehr ausgegeben als geplant.

Wenn Geschenke die Einkaufsliste immer länger machen

Für Kinder, Partner, Eltern oder Angehörige im Ausland einzukaufen, bedeutet oft, mehrere Wünsche gleichzeitig im Kopf zu haben. Ein zusätzlicher Artikel lässt sich dann schnell rechtfertigen: Er ist schließlich nicht nur für einen selbst. Daraus sollte allerdings keine pauschale Aussage über die Balkan-Diaspora werden. Die Befragung weist keine gesonderten Ergebnisse für diese Community aus.

Der praktische Gedanke bleibt unabhängig von der Herkunft derselbe: Ein Geschenk wird nicht automatisch leistbar, weil es reduziert ist. Wer für mehrere Personen kauft, braucht deshalb nicht nur eine Liste mit Namen, sondern auch eine Gesamtsumme.

Auch Betrugsangebote gehören zum Risiko

Rund ein Viertel der Befragten berichtet, bereits Opfer eines Fake-Shops oder von Onlinebetrug geworden zu sein. Diese Angabe bezieht sich nicht ausschließlich auf Black Friday. 82 Prozent äußern zumindest gewisse Sorgen vor solchen Betrugsversuchen. Die Untersuchung wurde von einem kommerziellen Informationsdienstleister beauftragt, der selbst Lösungen für Risikomanagement und Betrugsprävention anbietet. Dieser Hintergrund gehört zur Einordnung der Ergebnisse.

Die wichtigste Zahl steht nicht auf dem Rabattschild

Vor dem Einkauf hilft eine klare Trennung: Was wird wirklich benötigt? Was wäre lediglich schön zu haben? Und welcher Betrag darf insgesamt ausgegeben werden?

Versandkosten und weitere absehbare Zusatzkosten gehören dabei zur Rechnung. Wer mehrere Bestellungen aufgibt, sollte die Einzelbeträge zusammenzählen, statt jeden Warenkorb isoliert zu betrachten. Ein persönliches Limit kann außerdem verhindern, dass jede vermeintliche Ersparnis sofort für den nächsten Artikel verplant wird.

Am Ende entscheidet nicht der größte Prozentwert darüber, ob sich Black Friday gelohnt hat. Entscheidend ist, ob die benötigten Dinge günstiger gekauft wurden und danach noch genug Geld für den restlichen Monat übrig bleibt.