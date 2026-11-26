Ein Schloss, ein Fluss, eine Burg: Wo der Advent Kulisse bekommt, lockt mehr als Glühwein. Auch ein Magier hat seinen Auftritt.

Der erste Advent steht bevor, und an gleich drei historischen Schauplätzen finden Familien und Freunde zusammen. Die Märkte bieten vorweihnachtliche Programme vor der Kulisse eines Prunkbaus, eines Flusses und einer mittelalterlichen Festung.

Rund um den Weinviertler Prunkbau in Mistelbach geht von 27. bis 29. November der Schlössl Advent über die Bühne. Auf dem Programm stehen Musik, Geschenkideen und Kerzenziehen. Für das leibliche Wohl sorgen kulinarische Angebote sowie Glühwein und Punsch.

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Wachauer Advent

Festlich beleuchtete Gassen und ein angestrahltes Stift prägen den Wachauer Advent in Dürnstein. Den landschaftlichen Hintergrund liefert die Wachau. Ergänzt wird das Angebot durch einen Weihnachtsmarkt, der auf der Donau schwimmt.

Burg Forchtenstein

Auf der Burg Forchtenstein im Burgenland bieten Marktstände traditionelles Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten an. Für Familien sind Bastelstationen, Weihnachtsbäckerei und musikalische Auftritte geplant.

Außerdem stehen Zaubershows des Magiers Merlix auf dem Programm.