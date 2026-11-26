Ein Streit im Waggon eskaliert, dann brennt die Luft. Sechs Fahrgäste trifft es hart, die Männer sind weg, die Drohne kreist.

Mit Pfefferspray hat ein Mann am Mittwochabend in der Wiener U6 sechs Fahrgäste angegriffen, wie die Polizei mitteilt. Drei Verletzte wurden zur weiteren Abklärung in Spitäler gebracht.

Gegen 20.20 Uhr kam es in der Station Jägerstraße in Wien-Brigittenau zu einem umfangreichen Einsatz der Polizei.

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Streit im Waggon

Wie die Polizei angibt, war der Attacke eine Auseinandersetzung in einem Waggon vorausgegangen, und zwar zwischen zwei bislang unbekannten Männern und weiteren Fahrgästen. Einer der beiden griff dabei zum Pfefferspray. Um die notfallmedizinische Versorgung der Betroffenen kümmerte sich die Berufsrettung Wien.

Erfolglose Fahndung

Nach der Tat verließen die beiden Männer den Zug und liefen aus der Station davon. Die Polizei startete eine Fahndung, bei der auch eine Polizeidrohne zum Einsatz kam. Vorerst führte die Suche zu keinem Ergebnis.

Wer die beiden Männer sind und worum es bei dem Streit ging, klärt die Polizei derzeit in ihren Ermittlungen.