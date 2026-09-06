Fünf gegen drei: Brutale Pfefferspray-Attacke mitten in der Nacht

Mitten in der Nacht greifen Jugendliche in Villach drei junge Männer an – die Täter sind flüchtig, die Ermittlungen laufen.

In Villach kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Angriff, bei dem drei Personen verletzt wurden und medizinische Versorgung benötigten.

Gegen 1 Uhr in der Früh wurden drei 23-Jährige in Villach von einer Gruppe aus rund fünf Jugendlichen attackiert. Die Angreifer setzten dabei Pfefferspray ein, wodurch alle drei Betroffenen Verletzungen unbestimmten Grades davontrugen. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung noch an der Einsatzstelle und transportierte die Verletzten anschließend ins Landeskrankenhaus Villach.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Fahndung läuft

Die Polizei reagierte unmittelbar auf den Vorfall und nahm eine Fahndung nach der geflüchteten Gruppe auf. Die Suche verlief bislang ohne Ergebnis – die Identität der Verdächtigen ist weiterhin ungeklärt. Die Ermittlungen zur Feststellung der Täter dauern an.

Der Vorfall hat eine Diskussion über die Sicherheitslage in Villach ausgelöst. Als mögliche Reaktion wurden eine verstärkte Polizeipräsenz sowie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ins Gespräch gebracht.

Die Polizei wendet sich zudem an die Bevölkerung und ruft Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, dazu auf, sich zu melden.