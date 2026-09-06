Nuss-Nougat-Creme im Test: Nutella nur auf drittem Platz (VIDEO)

Stiftung Warentest hat 18 Nuss-Nougat-Cremes getestet – und das Ergebnis dürfte so manchen Frühstückstisch aufmischen.

Im aktuellen Test der Stiftung Warentest, bei dem 18 Nuss-Nougat-Cremes unter die Lupe genommen wurden, muss sich Nutella mit dem dritten Platz begnügen. Die Spitzenplätze belegen überraschend die Aldi-Eigenmarke „Nusskati Nuss-Nougat-Creme“ sowie „Kräm – Herr Eichhorn pur“ von der Goldhelm Schokoladenmanufaktur. Insgesamt vergab die Stiftung Warentest zwölfmal die Note „gut“, vier Produkte erhielten „befriedigend“ und zwei Aufstriche wurden nur als „ausreichend“ bewertet.

Nutellas Schwächen

Zwar erhielt Nutella vom Testinstitut die Note „gut“ mit einem Wert von 2,2, doch reichte das nicht aus, um die beiden Konkurrenten zu überholen. „Nusskati“ und Goldhelms „Kräm“ punkteten vor allem durch einen höheren Haselnussanteil und eine bessere Zutatenqualität. Während die Aldi-Eigenmarke mit einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt, sticht das Goldhelm-Produkt durch einen Haselnussanteil von mehr als 50 Prozent hervor.

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Nutella weist mit 57 Prozent den höchsten Zuckergehalt aller geprüften Produkte auf, bleibt aber geschmacklich nach wie vor gefragt. Ferrero selbst gibt sich mit dem Testergebnis zufrieden und verweist auf die internationale Beliebtheit des Produkts: „Nutella ist eine der beliebtesten Nuss-Nougat-Cremes weltweit, mit einem charakteristischen Geschmack, den Verbraucherinnen und Verbraucher seit über 60 Jahren schätzen.“

Die Preisspanne der getesteten Produkte ist dabei enorm: Sie reicht von 0,50 Euro bis 5,94 Euro pro 100 Gramm.

Palmöl im Fokus

Was den Einsatz von Palmöl betrifft, setzt Nutella auf RSPO-zertifiziertes Palmöl (Nachhaltigkeitsstandard), während neun der getesteten Produkte gänzlich darauf verzichten.