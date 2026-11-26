Crunches fordern vor allem den Bauch. Fünf Übungen bringen zusätzlich den Puls hoch, doch bei einem Versprechen bleibt die Forschung skeptisch.

Wie viel Energie beim Bauchtraining verbraucht wird, richtet sich nach der Intensität und danach, wie viele Muskelgruppen gleichzeitig im Einsatz sind. Dynamische Übungen können dabei mehr leisten als Bewegungen, die vorrangig die Körpermitte ansprechen. Crunches in der klassischen Form belasten vor allem die Bauchmuskeln. Soll zusätzlich der Kreislauf gefordert werden, bieten die folgenden fünf Übungen ganz unterschiedliche Bewegungsabläufe.

Fünf Übungen

Bei den Mountain Climbers trifft Bauchtraining auf Ausdauer. Man startet in der Liegestützposition und zieht die Knie im Wechsel so schwungvoll wie möglich zur Brust. Gefordert sind dabei nicht nur die Bauchmuskeln, sondern auch Schultern, Arme und Beine.

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Burpees beginnen im aufrechten Stand. Es folgt die Hocke, dann geht es mit einem Sprung in die Liegestützposition. Auf Wunsch wird ein Liegestütz eingebaut, ehe man wieder in die Höhe springt. Die Bauchmuskeln halten währenddessen den ganzen Körper stabil. Weil Kraft und Ausdauer zusammenkommen, fällt der Energieverbrauch vergleichsweise hoch aus.

Plank Jacks erweitern die klassische Plank um eine dynamische Beinbewegung. Im Unterarmstütz oder im hohen Stütz springen beide Füße gleichzeitig auseinander und anschließend wieder zusammen. Die Bauchmuskeln halten den Rumpf stabil, zugleich ist das Herz-Kreislauf-System im Einsatz.

Bicycle Crunches macht man in Rückenlage, die Beine sind dabei angehoben. Im Wechsel wird der Ellbogen zum gegenüberliegenden Knie geführt. Besonders beansprucht werden die geraden und die schrägen Bauchmuskeln. Der Kalorienverbrauch liegt niedriger als bei fordernden Ganzkörperübungen, dafür rückt die Bauchmuskulatur stärker in den Vordergrund.

High Knees erinnern an Laufen auf der Stelle. Die Knie werden abwechselnd so hoch wie möglich gezogen. Das aktiviert die Körpermitte, zugleich sind Beine und Kreislauf gefordert. Wer das Tempo erhöht, steigert die Intensität des Trainings.

Spot Reduction

Viele Bauchübungen bedeuten nicht automatisch, dass am Bauch weniger Fett bleibt. Wo der Körper Fett abbaut, entscheidet er selbst. Dass sich Fett gezielt an einzelnen Körperregionen abbauen lässt, die sogenannte Spot Reduction, ist wissenschaftlich nicht belegt.

Bauchmuskeltraining kräftigt die Muskulatur und verbessert die Stabilität des Rumpfs. Damit sich der Körperfettanteil sichtbar verändert, braucht es jedoch ein Zusammenspiel aus Bewegung, Krafttraining und Ernährung.