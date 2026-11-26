Ein Windpark, ein Millionenkredit, zwei Ex-Politikerinnen. Am Donnerstag legen beide vor dem Landesgericht Zagreb ein Geständnis ab.

Die frühere Staatssekretärin Josipa Pleslic, die früher den Namen Rimac trug, und Gabrijela Zalac, einst Ministerin für Regionalentwicklung und EU-Fonds, haben in der Windpark-Affäre am Donnerstag vor dem Landesgericht Zagreb ihre Schuld eingestanden. Grundlage war eine Einigung mit der Antikorruptionsbehörde USKOK, dem Amt zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität. Das Gericht verhängte daraufhin unbedingte Haftstrafen.

Pleslic wurde zu einem Jahr und zehn Monaten Haft sowie zu einer Geldstrafe von 60.000 Euro verurteilt. Außerdem muss sie einen rechtswidrig erlangten Vermögensvorteil von 209.000 Euro zurückzahlen. Zalac erhielt ein Jahr Haft. Domagoj Validzic, der frühere Assistent des Wirtschaftsministers, wurde zu zehn Monaten bedingter Haft bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt.

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Laut USKOK sollen die drei Verurteilten ihren politischen Einfluss genutzt haben, um den Unternehmer Milenko Basic rechtswidrig zu begünstigen. Basic ist Investor des Windparks Krš-Pađene in Kroatien. Pleslic und Zalac sollen zudem interveniert haben, damit Basics Unternehmen einen Kredit der Kroatischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (HBOR) über 130 Millionen Euro erhält. Der Anklageschrift zufolge bekam Pleslic für ihre Dienste monatlich mindestens 40.000 Kuna, knapp 5.300 Euro, dazu eine Provision von 92.000 Euro.

Weitere Verfahren

Für Pleslic war es bereits die dritte Einigung in Strafverfahren, die auf die Ermittlungen nach ihrer Festnahme im Mai 2020 zurückgehen. Im September hatte sie sich in der Affäre „Sport und Musik“ schuldig bekannt. Dabei ging es um manipulierte staatliche Fachprüfungen, rechtswidrige Anstellungen und Malversationen bei Förderungen. Das Urteil lautete auf ein Jahr und acht Monate Haft sowie 130.000 Euro Geldstrafe.

Anfang November folgte eine weitere Einigung in einem Bestechungsfall rund um die Universität Zadar. Dafür erhielt Pleslic sechs Monate unbedingte Haft.

Öffentliche Aufmerksamkeit erregten auch ihre SMS-Kontakte mit hohen Staats- und Parteifunktionären der Kroatischen Demokratischen Union (HDZ). Darunter waren Nachrichten an Zalac, in denen eine Person mit den Initialen „AP“ erwähnt wurde, sowie der Austausch mit dem heutigen Generalstaatsanwalt Ivan Turudic.

Zalacs Haftstrafen

Zalac hat im November 2025 im Zagreber Gefängnis Remetinec eine Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten angetreten. Sie stammt aus früheren Verfahren der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO). Im Juni 2025 war Zalac wegen überhöhter Softwarepreise für ihr Ministerium nach einem Schuldeingeständnis zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Vor der Vereinbarung hatte sie 200.000 Euro als teilweisen Schadenersatz eingezahlt.

Eine weitere Strafe von sieben Monaten Haft betraf die Bezahlung privater Kosten mit öffentlichem Geld und damit den Missbrauch von Amtsstellung und Befugnissen. Während der Ermittlungen zahlte Zalac mehr als 9.700 Euro Schadenersatz.